Microdrama+, Program Terbaru RCTI untuk Menemani Malam Kamu yang Lagi Insomnia

JAKARTA - RCTI kembali menghadirkan inovasi terbaru lewat Microdrama+, format microdrama spesial malam hari yang dirancang untuk menemani waktu istirahat pemirsa dengan cerita yang lebih intens, emosional, dan berani.

Tayang perdana mulai Rabu, 14 Januari, setiap hari pukul 22.00 WIB, Microdrama+ hadir sebagai versi malam dari microdrama RCTI dengan pendekatan cerita yang lebih intens.

Microdrama+ mengajak penonton masuk ke konflik yang lebih tajam, relasi yang kompleks, serta dinamika emosi yang penuh ketegangan, cocok untuk kamu yang masih terjaga di malam hari.

Dengan durasi singkat namun cerita yang langsung menghantam rasa penasaran, Microdrama+ menyajikan kisah-kisah tentang cinta terlarang, ambisi, pengkhianatan, dan rahasia yang perlahan terungkap. Disajikan dengan nuansa yang lebih berani dan realistis, namun tetap dikemas secara dramatik dan berkelas.

Berikut Line Up Microdrama+ di RCTI:

• Istri Bayaran, Rabu, 14 Januari | 22.00 WIB

• Berbalas Selingkuh, Kamis, 15 Januari | 22.00 WIB

• Menantu Penguras Harta, Minggu, 18 Januari | 22.00 WIB

• Simpanan Gila Harta, Rabu, 21 Januari | 22.00 WIB

• Reuni Adalah Maut, Kamis, 22 Januari | 22.00 WIB

• Penjaga Hatiku, Jumat, 23 Januari | 22.00 WIB

• Turun Ranjang, Minggu, 25 Januari | 22.00 WIB

Setiap judul menghadirkan cerita yang berdiri sendiri, namun sama-sama menawarkan konflik yang berani, penuh intrik, dan sulit ditebak.

Microdrama+, Tayang setiap hari di RCTI, pukul 22.00 WIB, siap menemani malam kamu yang lagi insomnia.

Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)