Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 120: Hasbi Berulah Lagi di Resepsi Lala dan Julian

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |19:03 WIB
JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.

Acara pernikahan Julian dan Lala berlanjut. Saat lempar buket bunga, Hasbi dan Axel sama-sama menangkap bunganya. Mereka tarik menarik hingga tarikan Hasbi lepas dan Axel tersungkur. Eliza semakin kesal. Ia berniat mencari bos Fino untuk menghancurkan hubungan Julian-Lala. Di rumah Suryono, Meisya teringat ada Hasbi di pernikahan Lala. Ia jadi berfirasat kurang enak.

Sementara itu, Ardan, Rindi, Axel, dan Sintya terlibat obrolan santai yang berujung ketegangan kecil karena Ardan salah menyebut “bahasa cinta”, hingga membuat Sintya tersinggung. Di sisi lain, Julian memperhatikan kondisi Lala yang kelelahan namun tetap memaksakan diri menyambut tamu. Hasbi kemudian naik ke panggung dan menyanyikan lagu dengan sangat menghayati. Lidya menyaksikan aksi Hasbi dengan risih, lalu menerima pesan dari Suryono yang menyatakan akan kembali ke Indonesia dan ingin bertemu. Apa yang akan dilakukan Suryono terhadap Lidya dan Hasbi?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan

(kha)

