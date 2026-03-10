Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 109: Rafka Terror Keluarga Darma

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Dua bom molotov dilempar ke rumah Darma hingga menyebabkan kebakaran. Darma dan Ayuna sigap memadamkan api, sementara Rafki mengejar pelaku. Ia berhasil menjatuhkan salah satu pelaku, tetapi sebelum mendapat pengakuan siapa dalangnya, Rafki diserang dari belakang dan pingsan. Tanpa diketahui keluarga, aksi tersebut ternyata dikendalikan oleh Rafka melalui akses CCTV rumah yang masih bisa ia kendalikan. Rafka melakukan itu sebagai hukuman bagi Darma dan Rafki, Ayuna menemukan Rafki tergeletak pingsan di jalan. Keluarga panik dan berusaha menyadarkannya. Sementara itu, di rumah Tristan, Rafka semakin bertekad menghancurkan mereka dan merebut kembali semua yang merupakan miliknya.

Di lobby apartemen Shilla, Rafki menuduh Shilla sebagai dalang berbagai kejahatan terhadap dirinya dan Ayuna, termasuk sabotase mobil di Malang, kebocoran gas di pabrik tua, dan serangan bom molotov. Ayuna ikut menegaskan tuduhan tersebut di depan Hendar. Namun Shilla menyangkal semuanya dan bersumpah tidak bersalah. Hendar menuntut bukti dari Rafki dan Ayuna.

Apakah Rafki dan Ayuna dapat membuktikan tuduhan tersebut? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri