Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Suara, Cinta, dan Perjuangan Menguat di Panggung KDI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |17:30 WIB
Suara, Cinta, dan Perjuangan Menguat di Panggung KDI
Suara, Cinta, dan Perjuangan Menguat di Panggung KDI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan menuju panggung besar KDI 2025 tak hanya soal kemampuan bernyanyi. Di balik setiap suara, ada cerita tentang keluarga, kehilangan, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan.

Dari Sarolangun, Fila Yudra mencoba peruntungannya di panggung KDI 2025. Perjuangannya disertai doa dan semangat dari keluarga yang tidak pernah putus.

Sementara itu, Keyla Amerda dari Gresik hadir membawa kekuatan yang berbeda. Ia tak hanya bernyanyi, tetapi juga menghayati setiap lagu dengan hati.

Emosi yang dia sampaikan membuat setiap penampilannya terasa dekat, seolah berbicara langsung kepada penonton. Sementara itu, dari Pekalongan ada Raini yang tumbuh dalam ruang penuh cinta dan lagu.

Kedekatannya dengan sang ibu menjadi ikatan yang kuat, menyatukan suara dan rasa dalam satu mimpi yang terus ia lanjutkan. Raini tidak hanya bernyanyi untuk tampil, tapi untuk menjaga harapan tetap hidup.

Kisah lain datang dari Novita asal Ciwidey. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, ia sudah bernyanyi untuk bertahan hidup. Saat sang ayah tiada, Novita berjuang menjadi segalanya dalam keluarga.

Dari Mukomuko, Bela membawa perjuangan yang menggetarkan hati. Ia bernyanyi tak hanya untuk diri sendiri, tetapi demi masa depan sang adik.

Panggung KDI 2025 menjadi jawaban dari doa yang ia panjatkan, sekaligus langkah nyata untuk mengubah hidup keluarganya. Riko Tualepe asal Maluku juga memiliki kisah tak kalah menarik.

Tumbuh tanpa sosok ayah, justru membuat Riko jadi laki-laki tangguh. Mewarisi bakat bernyanyi dari sang ayah, dia mampu melaju dari pasar menuju panggung impian.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/598/3186501/kdi_2025-Y6d5_large.jpeg
5 Kontestan Bakal Bersaing di Gerbang 2 KDI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/205/3185112/gerbang_kdi_2025-9qDw_large.jpg
Malam Ini, Gerbang KDI 2025 Mulai Tayang di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/598/3183618/kdi_2025-b06K_large.jpg
KDI Kembali Digelar, Hadir dengan Wajah dan Pola Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/598/3169857/audisi_kdi_2025-r6xM_large.jpg
Audisi Hari Terakhir KDI 2025 di Jakarta Digelar Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167489/audisi_kdi_2025-4G6B_large.jpg
Audisi KDI 2025 Jakarta: Raih Kesempatan Jadi Bintang Dangdut Masa Depan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/598/3195842//kdi_gerbang_8-hEQ5_large.jpg
Perjuangan, Mimpi, dan Harapan Menggema di Panggung KDI Gerbang 8
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement