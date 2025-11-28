Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

5 Kontestan Bakal Bersaing di Gerbang 2 KDI 2025

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |16:30 WIB
5 Kontestan Bakal Bersaing di Gerbang 2 KDI 2025
5 Kontestan Bakal Bersaing di Gerbang 2 KDI 2025. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Gerbang 2 KDI 2025 akan kembali menghadirkan lima kontestan di atas panggung. Ini akan menjadi persaingan menuju panggung utama yang semakin memanas. 

Lima talenta baru yang akan unjuk kemampuan untuk merebut tempat terbaik menuju KDI 2025 adalah Erhan (Ogan Komering Ilir), Karisma (Bengkulu), Bela (Mukomuko), Sindy Cimel (Sidoarjo), dan Vizza (Jember).

Dipandu Rian Ibram  dan Vega Darwanti, kelima peserta tersebut akan menghadapi para juri bintang seperti Hetty Koes Endang, Ayu Ting Ting, Iis Dahlia, Inul Daratista, dan Caren Delano. Acara dipandu oleh duo host Rian Ibram dan Vega Darwanti.

Kelima peserta akan tampil maksimal dan menyiapkan performa terbaik mereka dari suara, mental, hingga nyali. Pastikan peserta favorit Anda tidak pulang dengan memberikan vote sebanyak-banyaknya lewat aplikasi RCTI+.

Gerbang KDI 2025 menghadirkan total 36 peserta: Affifah (Brebes), Akew Bastian (Bandung), Arina Shafa (Lubuklinggau), Bela (Mukomuko), Cinta (Medan), Delvy (Bekasi), Erhan (Ogan Komering Ilir), Fila Yudra (Sarolangun), dan Fitri (Mekassar).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/598/3169857/audisi_kdi_2025-r6xM_large.jpg
Audisi Hari Terakhir KDI 2025 di Jakarta Digelar Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167489/audisi_kdi_2025-4G6B_large.jpg
Audisi KDI 2025 Jakarta: Raih Kesempatan Jadi Bintang Dangdut Masa Depan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/626/3185519//scope-wUjW_large.jpg
Timur Kapadze Kandidat Paling Kuat Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/626/3185514//scope-SLrn_large.jpg
Wapres Gibran Dorong Kolaborasi RI-Afrika di CEO Forum 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/598/3185323//dmd_panggung_rezeki-El8R_large.jpg
DMD Panggung Rezeki: Ketika Semangat Keluarga dan Dukungan Tetangga Bawa Kejutan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/598/3185313//super_deal_indonesia-PESu_large.jpg
Super Deal Indonesia: Kehebohan Memuncak, Peserta Raih Motor Berkat Keyakinan Hati
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement