5 Kontestan Bakal Bersaing di Gerbang 2 KDI 2025

JAKARTA - Gerbang 2 KDI 2025 akan kembali menghadirkan lima kontestan di atas panggung. Ini akan menjadi persaingan menuju panggung utama yang semakin memanas.

Lima talenta baru yang akan unjuk kemampuan untuk merebut tempat terbaik menuju KDI 2025 adalah Erhan (Ogan Komering Ilir), Karisma (Bengkulu), Bela (Mukomuko), Sindy Cimel (Sidoarjo), dan Vizza (Jember).

Dipandu Rian Ibram dan Vega Darwanti, kelima peserta tersebut akan menghadapi para juri bintang seperti Hetty Koes Endang, Ayu Ting Ting, Iis Dahlia, Inul Daratista, dan Caren Delano. Acara dipandu oleh duo host Rian Ibram dan Vega Darwanti.

Kelima peserta akan tampil maksimal dan menyiapkan performa terbaik mereka dari suara, mental, hingga nyali. Pastikan peserta favorit Anda tidak pulang dengan memberikan vote sebanyak-banyaknya lewat aplikasi RCTI+.

Gerbang KDI 2025 menghadirkan total 36 peserta: Affifah (Brebes), Akew Bastian (Bandung), Arina Shafa (Lubuklinggau), Bela (Mukomuko), Cinta (Medan), Delvy (Bekasi), Erhan (Ogan Komering Ilir), Fila Yudra (Sarolangun), dan Fitri (Mekassar).