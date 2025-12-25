Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Besok, Ada Dhawiyah dan Mansyur S di Gerbang KDI 2025

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |23:30 WIB
Besok, Ada Dhawiyah dan Mansyur S di Gerbang KDI 2025
Besok, Ada Dhawiyah dan Mansyur S di Gerbang KDI 2025. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Persaingan Gerbang 6 KDI 2025 semakin sengit. Gerbang masih terbuka, namun hanya peserta dengan kualitas terbaik yang mampu bertahan. 

Lima peserta terpilih kini siap melanjutkan perjuangan di panggung Gerbang KDI dengan tantangan yang semakin berat. Mereka adalah Delvy (Bekasi), Raini (Pekalongan), Jitta (Rejang Lebong), Ozan (Bandung), dan Zahwa (Pontianak).

Kelimanya kontestan tersebut akan diuji dan dibimbing langsung oleh jajaran juri legenda dangdut Indonesia, dari Iis Dahlia, Elvy Sukaesih, Ridho Roma, hingga Denada.

Panggung Gerbang KDI 2025 akan semakin Meriah dengan penampilan spesial dari Dhawiyah dan Mansyur S. Dipandu Okky Lukman dan Vega Darwanti, acara ini siap menghadirkan suasana panggung yang hangat, segar, dan penuh kejutan.

Pemirsa dapat mendukung peserta favorit dengan memberikan vote melalui aplikasi RCTI+. Dukungan tersebut menjadi penentu langkah kontestan untuk terus melaju ke panggung Gerbang KDI.

