Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

KDI Kembali Digelar, Hadir dengan Wajah dan Pola Baru

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |19:42 WIB
KDI Kembali Digelar, Hadir dengan Wajah dan Pola Baru
KDI Kembali Digelar, Hadir dengan Wajah dan Pola Baru. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kontes Dangdut Indonesia (KDI), kompetisi pencarian bakat penyanyi dangdut kembali hadir mencari bintang dangdut masa depan

Kali ini, kompetisi tahunan ini hadir dengan wajah baru dan pola kompetisi yang menyasar peserta muda melalui tantangan 40 dendang lagu dari para legenda-legenda dangdut Indonesia.

Ajang ini masih melibatkan Inul Daratista, Iis Dahlia, Hetty Koes Endang, Ayu Ting Ting, dan Karen Delano sebagai juri. Mereka akan mencari pedangdut masa depan dengan kualitas terbaik.

Dipandu Vega Darwanti dan Okky Lukman, KDI 2025 akan tayang LIVE di MNCTV, pada Jumat, 21 November 2025, pukul 19.30 WIB.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/598/3169857/audisi_kdi_2025-r6xM_large.jpg
Audisi Hari Terakhir KDI 2025 di Jakarta Digelar Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167489/audisi_kdi_2025-4G6B_large.jpg
Audisi KDI 2025 Jakarta: Raih Kesempatan Jadi Bintang Dangdut Masa Depan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/598/3183629//entong-ZdGh_large.jpg
Entong Petualangan Baru: Kampung Mendadak Heboh Gara-Gara Hantu Gadungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183552//simak_jadwal_siaran_langsung_pro_futsal_league_indonesia_2025_2026_pekan_keenam-D5kS_large.jpeg
Live MNCTV! Jadwal Siaran Langsung Pro Futsal League Indonesia 2025-2026 Pekan 6: Blacksteel FC vs Cosmo JNE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/598/3183533//super_deal_indonesia-iD1F_large.jpeg
Super Deal Indonesia Tempat Satu Mimpi Jadi Nyata, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/598/3183418//anugerah_dangdut_indonesia-4MsU_large.JPG
10 Kategori dan 1 Lifetime Achievement Siap Diberikan ke Insan Dangdut di Anugerah Dangdut Indonesia 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement