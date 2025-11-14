KDI Kembali Digelar, Hadir dengan Wajah dan Pola Baru

KDI Kembali Digelar, Hadir dengan Wajah dan Pola Baru. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Kontes Dangdut Indonesia (KDI), kompetisi pencarian bakat penyanyi dangdut kembali hadir mencari bintang dangdut masa depan

Kali ini, kompetisi tahunan ini hadir dengan wajah baru dan pola kompetisi yang menyasar peserta muda melalui tantangan 40 dendang lagu dari para legenda-legenda dangdut Indonesia.

Ajang ini masih melibatkan Inul Daratista, Iis Dahlia, Hetty Koes Endang, Ayu Ting Ting, dan Karen Delano sebagai juri. Mereka akan mencari pedangdut masa depan dengan kualitas terbaik.

Dipandu Vega Darwanti dan Okky Lukman, KDI 2025 akan tayang LIVE di MNCTV, pada Jumat, 21 November 2025, pukul 19.30 WIB.**

(SIS)