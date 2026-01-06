Kelima Kontestan Siap Unjuk Kualitas di atas Panggung Gerbang 7 KDI 2025

JAKARTA - Ajang pencarian bakat dangdut KDI 2025 semakin panas dan penuh persaingan. Kini telah memasuki Gerbang 7 KDI 2025 kembali hadir dengan kehadiran 5 peserta siap tampil diatas panggung menuju ke babak selanjutnya.

MNCTV menayangkan secara langsung Gerbang 7 KDI 2025 ditayangkan pada Jumat, 9 Januari 2026, pukul 19.30 WIB. Lima talenta baru siap unjuk kemampuan untuk merebut tempat terbaik, mereka adalah Affifah (Brebes), Jordi (Riau), Kamarsya (Garut), Tama Alif (Lampung), dan Gesya (Prabumulih).

Kelima peserta akan tampil dihadapan para juri bintang dan berpengalaman, seperti Hetty Koes Endang, Elvy Sukaesih, Iis Dahlia, Inul Daratista, Caren Delano. Acara dipandu oleh duo host Okky Lukman dan Vega Darwanti.

Kelima peserta tentunya akan tampil maksimal dan menyiapkan performa terbaik, mulai dari suara, mental, dan nyali yang dipertaruhkan. Jangan sampai peserta favoritmu pulang lebih awal dan beri dukungan kepada para peserta KDI 2025 dengan cara vote sebanyak-banyaknya di RCTI+.

Siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar ? Saksikan Gerbang KDI 2025 pada Jumat, 9 Januari 2026, pukul 19.30 WIB di MNCTV Rumahnya Dangdut dan RCTI+.