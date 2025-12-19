Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

5 Kontestan Siap Bersaing di Gerbang 5 KDI 2025, Hanya di MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |17:30 WIB
5 Kontestan Siap Bersaing di Gerbang 5 KDI 2025, Hanya di MNCTV
5 Kontestan Siap Bersaing di Gerbang 5 KDI 2025, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Persaingan semakin memanas! KDI 2025 kini telah memasuki Gerbang 5 di mana lima peserta akan kembali menampilkan kemampuan terbaik mereka di hadapan juri dan penonton.

Lima kontestan yang akan tampil di Gerbang 5 KDI 2025 adalah Fika Yudra (Sarolangun), Kanaya (Pasuruan), Risma (Pemalang), Pitri (Garut), dan Riko Tualepe (Ambon). Aksi panggung mereka akan dinilai oleh juri bintang pengalaman.

Adapun juri yang akan menilai penampilan para kontestan adalah Elvy Sukaesih, Hetty Koes Endang, Iis Dahlia, dan Ayu Ting Ting. Kompetisi ini akan Dipandu oleh duo host: Rian Ibram dan Vega Darwanti.

Kelima peserta akan tampil maksimal dengan mempersiapkan vokal, mental, dan nyali. Agar jagoanmu bisa bertahan dan melaju terus ke babak selanjutnya, berikan dukungan dengan memberikan vote sebanyak-banyaknya lewat aplikasi RCTI+.

Lalu siapa saja yang bisa bertahan dan siapa yang akan pulang? Pastikan Anda menonton Gerbang 5 KDI 2025 secara Live di MNCTV Rumahnya Dangdut, pada Sabtu, 20 Desember 2025, pukul 19.30 WIB. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/598/3183418//anugerah_dangdut_indonesia-4MsU_large.JPG
10 Kategori dan 1 Lifetime Achievement Siap Diberikan ke Insan Dangdut di Anugerah Dangdut Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179214//anugerah_dangdut_indonesia_2025-eg0A_large.jpg
Anugerah Dangdut Indonesia 2025: Pionir Ajang Penghargaan Dangdut Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176493//pasukan_ambyar-7b9v_large.JPG
Kolaborasi Istimewa: Prince of Ambyar & Princess of Dangdut di Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174362//dmd_panggung_rezeki-esrc_large.jpg
Kisah Haru Peserta DMD Panggung Rezeki Kehilangan HP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/598/3169609//kdi_2025-Q9FU_large.JPG
Audisi KDI 2025 Jakarta: Kesempatan Satu-satunya Jadi Bintang Dangdut Selanjutnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/205/3165386//givri_taj-P3KB_large.JPG
Tak Sekadar Genre, Givri Taj Sebut Dangdut Paling Susah Dipelajari
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement