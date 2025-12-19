5 Kontestan Siap Bersaing di Gerbang 5 KDI 2025, Hanya di MNCTV

5 Kontestan Siap Bersaing di Gerbang 5 KDI 2025, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Persaingan semakin memanas! KDI 2025 kini telah memasuki Gerbang 5 di mana lima peserta akan kembali menampilkan kemampuan terbaik mereka di hadapan juri dan penonton.

Lima kontestan yang akan tampil di Gerbang 5 KDI 2025 adalah Fika Yudra (Sarolangun), Kanaya (Pasuruan), Risma (Pemalang), Pitri (Garut), dan Riko Tualepe (Ambon). Aksi panggung mereka akan dinilai oleh juri bintang pengalaman.

Adapun juri yang akan menilai penampilan para kontestan adalah Elvy Sukaesih, Hetty Koes Endang, Iis Dahlia, dan Ayu Ting Ting. Kompetisi ini akan Dipandu oleh duo host: Rian Ibram dan Vega Darwanti.

Kelima peserta akan tampil maksimal dengan mempersiapkan vokal, mental, dan nyali. Agar jagoanmu bisa bertahan dan melaju terus ke babak selanjutnya, berikan dukungan dengan memberikan vote sebanyak-banyaknya lewat aplikasi RCTI+.

Lalu siapa saja yang bisa bertahan dan siapa yang akan pulang? Pastikan Anda menonton Gerbang 5 KDI 2025 secara Live di MNCTV Rumahnya Dangdut, pada Sabtu, 20 Desember 2025, pukul 19.30 WIB.