HOME CELEBRITY TV SCOOP

DMD Panggung Rezeki Hadirkan Challenge Seru Berhadiah untuk Pemirsa di Rumah

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |20:55 WIB
DMD Panggung Rezeki Hadirkan Challenge Seru Berhadiah untuk Pemirsa di Rumah
DMD Panggung Rezeki
A
A
A

JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan kejutan seru lewat program DMD Panggung Rezeki. 

Tidak hanya menyuguhkan hiburan dangdut yang meriah, program ini juga memberikan kesempatan bagi pemirsa di rumah untuk mendapatkan hadiah melalui challenge yang diumumkan langsung oleh Juri, Host, dan Tuan Takur.

Pemirsa cukup menonton DMD Panggung Rezeki hingga selesai, lalu mengikuti challenge yang diberikan di setiap segmennya. 

Mulai dari capture pose di layar TV hingga menjawab pertanyaan khusus, semuanya bisa diikuti dengan mudah.

Cara ikut challenge-nya pun simpel: simak challenge di tayangan, lalu upload hasilnya ke Instagram dan jangan lupa tag serta mention akun resmi @officialmnctv dan @mnctvrumahnyadangdut.

Menariknya, seluruh challenge ini tidak dipungut biaya alias gratis. MNCTV juga mengimbau pemirsa untuk berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan dan hanya mengikuti informasi dari akun resmi.

Di DMD episode 10 Januari 2026, Challenge menjadi menarik ketika sejumlah challenge berhadiah diberikan untuk pemirsa, di antaranya. 

Halaman:
1 2
