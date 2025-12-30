DMD Panggung Rezeki Spesial Tahun Baru, Perayaan Dangdut Terbesar Akhir dan Awal Tahun Hanya di MNCTV

JAKARTA - MNCTV sebagai Rumahnya Dangdut siap menghadirkan perayaan pergantian tahun paling meriah lewat DMD Panggung Rezeki Spesial Tahun Baru.

Program ini menjadi sajian hiburan utama keluarga Indonesia untuk menutup tahun lama dan menyambut tahun baru dengan penuh suka cita. DMD Panggung Rezeki Spesial Tahun Baru, tayang 31 Desember 2025 - 3 Januari 2026, pukul 19.30 WIB

Deretan bintang dangdut papan atas lintas generasi siap mengguncang panggung dengan penampilan spektakuler.

Mulai dari Elvi Sukaesih, Erie Suzan, Iis Dahlia, Nita Thalia, Denada, Melody Plastika, Mayangsari Ambyar, hingga para bintang KDI seperti Vanny KSB, Wina KDI, Tenny KDI, Ririn KDI, dan Mia KDI, seluruhnya hadir dalam satu panggung megah penuh kejutan.

Dipandu oleh host favorit Irfan Hakim dan Tommy Ali, DMD Panggung Rezeki Spesial Tahun Baru tak hanya menyuguhkan konser dangdut berkualitas, tetapi juga menghadirkan atmosfer pesta rakyat yang hangat, energik, dan sarat hiburan untuk seluruh anggota keluarga.