HOME CELEBRITY TV SCOOP

DMD Panggung Rezeki: Ketika Semangat Keluarga dan Dukungan Tetangga Bawa Kejutan Besar

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |10:30 WIB
DMD Panggung Rezeki: Ketika Semangat Keluarga dan Dukungan Tetangga Bawa Kejutan Besar
DMD Panggung Rezeki: Ketika Semangat Keluarga dan Dukungan Tetangga Bawa Kejutan Besar. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Episode terbaru DMD Panggung Rezeki kembali menghadirkan momen mengharukan sekaligus penuh tawa dari para peserta yang datang membawa harapan besar untuk tampil dan mendapatkan rezeki. 

Kali ini, seorang peserta datang bersama ibunya yang membawa oleh-oleh dari kampung. Cerita mengalir hangat saat sang ibu bercerita bahwa mereka datang ke studio berkat dukungan penuh dari keluarga hingga tetangga yang bahkan patungan untuk mengongkosi mereka ke Jakarta.

Keceriaan semakin pecah ketika sang nenek yang berusia 72 tahun itu memamerkan goyangan ‘cipak-cipuk’ miliknya di atas panggung. Kepada Irfan Hakim, sang nenek mengaku, berprofesi sebagai tukang pijit. 

Seketika host dan juri mengajak sang ibu untuk unjuk keahlian. Gelak tawa dan kehangatan pun memenuhi panggung. Puncak momen mengharukan terjadi ketika Inul Daratista memberikan hadiah uang tunai sebesar Rp2 juta sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya.

Seluruh penonton di studio pun ikut larut dalam kebahagiaan. DMD Panggung Rezeki sekali lagi membuktikan diri sebagai panggung hiburan yang bukan hanya menghibur, tapi juga memberi kesempatan serta harapan baru bagi banyak orang.

Jangan lewatkan keseruan dan kejutan lain di DMD Panggung Rezeki hanya di MNCTV, setiap hari pukul 21.00 WIB. Khusus hari Sabtu, program ini hadir lebih awal dan lebih lama mulai pukul  19.30 WIB.**

(SIS)

