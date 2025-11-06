Dua Hiburan dalam Satu Malam: Super Deal Pukul 19.30 WIB dan DMD Panggung Rezeki Pukul 21.00 WIB

JAKARTA - MNCTV menghadirkan dua tontonan seru yang siap menghibur pemirsa setiap malam. Mulai 10 November, Super Deal Indonesia hadir setiap hari pukul 19.30 WIB, disusul oleh DMD Panggung Rezeki yang kini tayang di jam baru pukul 21.00 WIB.

Program musik dangdut DMD Panggung Rezeki, yang dipandu oleh Irfan Hakim, kembali membawa kehangatan lewat penampilan peserta dari berbagai daerah yang penuh cerita, tawa, dan kejutan. Perpindahan jam tayang ini menjadi bagian dari kombinasi hiburan malam MNCTV, di mana pemirsa diajak tegang sekaligus terharu dalam satu rangkaian tayangan.

Di Super Deal Indonesia, peserta akan diuji keberaniannya saat memilih tirai atau box berisi hadiah misterius yang bisa mengubah hidup mereka dalam sekejap. Setelah itu, suasana kebahagiaan berlanjut di DMD Panggung Rezeki, tempat musik, kisah hidup, dan emosi berpadu jadi satu.

Di panggung DMD, para peserta tidak hanya unjuk kemampuan vokal, tapi juga berbagi kisah kehidupan yang menyentuh hati. Bersama para juri kesayangan Iis Dahlia, Inul Daratista, Caren Delano, dan Denada kehangatan dan tawa hadir di setiap segmen. Sementara tiga biduan energik, Wina, Mayang, dan Vanny, siap memeriahkan suasana dengan penampilan penuh warna.

Cerita Cinta yang Tumbuh di Atas Panggung

Salah satu momen menarik terjadi ketika peserta asal Kalimantan Barat, Mira (23), bercerita tentang perjalanan hidupnya sebagai ibu muda yang menikah di usia 17 tahun.