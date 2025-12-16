Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

DMD Panggung Rezeki: Kisah Haru Indah Budiman, Dari Luka Tabrak Lari hingga Hadiah Rp10 Juta

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |23:06 WIB
DMD Panggung Rezeki: Kisah Haru Indah Budiman, Dari Luka Tabrak Lari hingga Hadiah Rp10 Juta
DMD Panggung Rezeki
JAKARTA - Episode terbaru DMD Panggung Rezeki menghadirkan salah satu momen paling mengharukan di panggung hiburan. Program DMD Panggung Rezeki tayang setiap hari pukul 21.00 WIB.

Seorang peserta bernama Indah Budiman datang bukan sekadar untuk bernyanyi, tetapi untuk mewujudkan keinginan ibunya sekaligus mencari biaya operasi rahang yang telah lama tertunda akibat kecelakaan tabrak lari pada tahun 2010.

Di atas panggung, Indah menceritakan bagaimana ia pernah ditabrak dua kali oleh motor hingga terseret ke depan dan tidak sadarkan diri. Rahangnya turun, wajahnya robek dengan 19 jahitan luar dan 5 jahitan dalam, dan hingga kini bentuknya masih tidak simetris.

Saat itu, ketiadaan BPJS membuat operasi yang mencapai 86 juta rupiah mustahil dilakukan; keluarga hanya mampu mencari pengobatan alternatif selama empat tahun. Meski luka itu membekas, semangat Indah sama sekali tak padam.

Dalam suasana penuh empati, Indah mengungkap bahwa ia sering menerima komentar menyakitkan tentang bentuk wajahnya, bahkan ada yang menyebut dirinya “cacat”. 

DMD MNCTV DMD Panggung Rezeki
