Gizka, Penari Ular Cilik dengan Mata Kiri Tak Lagi Melihat, Tuai Haru di DMD Panggung Rezeki

JAKARTA - Momen penuh haru kembali terjadi di panggung DMD Panggung Rezeki. Dalam episode kali ini, panggung menjadi saksi keteguhan hati seorang gadis cilik bernama Gizka, yang meski kehilangan penglihatan di mata kirinya, tetap tampil percaya diri dan penuh semangat. DMD Panggung Rezeki tayang setiap hari, pukul 21.00 WIB.

Gadis berusia 14 tahun, siswi kelas 2 SMP ini, hadir dengan kisah hidup yang menggugah. Sejak usia sepuluh tahun, penglihatannya mulai terganggu akibat insiden jatuh dari sepeda. Perlahan, bintik putih di matanya membesar hingga kini membuat mata kirinya tak lagi dapat melihat sama sekali. Namun di balik keterbatasannya, Gizka menyimpan keberanian luar biasa.

Di hadapan Irfan Hakim, Gizka bercerita dengan tulus mengenai perjuangannya bersekolah, menyesuaikan diri, dan tetap membantu sang ayah, seorang penjual bakso keliling dengan cara semampunya. Tak hanya itu, Gizka ternyata juga memiliki bakat yang jarang dimiliki anak seusianya: menari ular dan bernyanyi di atas panggung hiburan.

“Kalau nyanyi dapat 150 ribu, kalau nari ular bisa 250 ribu,” ucapnya polos namun membanggakan. Cerita ini sontak mengundang haru dan kagum dari para host dan juri yang hadir, termasuk Inul Daratista, yang tergerak memberikan bantuan uang. Total, Gizka menerima bantuan sebesar Rp5 juta rupiah sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan perjuangannya.

Melalui kisah Gizka, DMD Panggung Rezeki sekali lagi menegaskan misinya sebagai program yang bukan sekadar hiburan, tetapi juga wadah bagi talenta dan kisah inspiratif dari seluruh pelosok negeri.

(kha)