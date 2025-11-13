Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Gizka, Penari Ular Cilik dengan Mata Kiri Tak Lagi Melihat, Tuai Haru di DMD Panggung Rezeki

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |19:31 WIB
Gizka, Penari Ular Cilik dengan Mata Kiri Tak Lagi Melihat, Tuai Haru di DMD Panggung Rezeki
DMD Panggung Rezeki
A
A
A

JAKARTA - Momen penuh haru kembali terjadi di panggung DMD Panggung Rezeki. Dalam episode kali ini, panggung menjadi saksi keteguhan hati seorang gadis cilik bernama Gizka, yang meski kehilangan penglihatan di mata kirinya, tetap tampil percaya diri dan penuh semangat. DMD Panggung Rezeki tayang setiap hari, pukul 21.00 WIB.

Gadis berusia 14 tahun, siswi kelas 2 SMP ini, hadir dengan kisah hidup yang menggugah. Sejak usia sepuluh tahun, penglihatannya mulai terganggu akibat insiden jatuh dari sepeda. Perlahan, bintik putih di matanya membesar hingga kini membuat mata kirinya tak lagi dapat melihat sama sekali. Namun di balik keterbatasannya, Gizka menyimpan keberanian luar biasa.

Di hadapan Irfan Hakim, Gizka bercerita dengan tulus mengenai perjuangannya bersekolah, menyesuaikan diri, dan tetap membantu sang ayah, seorang penjual bakso keliling dengan cara semampunya. Tak hanya itu, Gizka ternyata juga memiliki bakat yang jarang dimiliki anak seusianya: menari ular dan bernyanyi di atas panggung hiburan.

“Kalau nyanyi dapat 150 ribu, kalau nari ular bisa 250 ribu,” ucapnya polos namun membanggakan. Cerita ini sontak mengundang haru dan kagum dari para host dan juri yang hadir, termasuk Inul Daratista, yang tergerak memberikan bantuan uang. Total, Gizka menerima bantuan sebesar Rp5 juta rupiah sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan perjuangannya.

Melalui kisah Gizka, DMD Panggung Rezeki sekali lagi menegaskan misinya sebagai program yang bukan sekadar hiburan, tetapi juga wadah bagi talenta dan kisah inspiratif dari seluruh pelosok negeri.

MNCTV menghadirkan dua tontonan seru yang siap menghibur pemirsa setiap malam. Super Deal Indonesia hadir setiap hari pukul 19.30 WIB, disusul oleh DMD Panggung Rezeki yang kini tayang di jam baru pukul 21.00 WIB.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/598/3183629//entong-ZdGh_large.jpg
Entong Petualangan Baru: Kampung Mendadak Heboh Gara-Gara Hantu Gadungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/598/3183618//kdi_2025-b06K_large.jpg
KDI Kembali Digelar, Hadir dengan Wajah dan Pola Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183552//simak_jadwal_siaran_langsung_pro_futsal_league_indonesia_2025_2026_pekan_keenam-D5kS_large.jpeg
Live MNCTV! Jadwal Siaran Langsung Pro Futsal League Indonesia 2025-2026 Pekan 6: Blacksteel FC vs Cosmo JNE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/598/3183533//super_deal_indonesia-iD1F_large.jpeg
Super Deal Indonesia Tempat Satu Mimpi Jadi Nyata, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/598/3183330//my_comic_boyfriend-Z2Y0_large.JPG
My Comic Boyfriend: Kisah Fantasi Romantis saat Dunia Nyata Bertemu Dunia Komik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/626/3182295//roy_suryo_tersangka-uP59_large.jpg
Roy Suryo Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Ini Pasal yang Menjerat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement