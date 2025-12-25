Ketika DMD Panggung Rezeki Penuh Suasana Romantis, Hanya di MNCTV

Ketika DMD Panggung Rezeki Penuh Suasana Romantis, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - DMD Panggung Rezeki kembali menghadirkan cerita tak biasa. Di balik audisi langsung di atas panggung dan sorak penonton, sebuah momen personal justru mencuri perhatian dan menghadirkan suasana romantis yang terasa hangat.

Momen ini diawali dengan suasana santai dan penuh candaan. Happy Asmara sempat menggoda soal penampilan dan janji yang pernah disampaikan sebelumnya.

Ia juga mengingatkan tanggal yang sudah dinanti, sambil menyebut kehadiran para penggemar yang berharap sosok yang dijanjikan benar-benar muncul di atas panggung.

Saat Happy Asmara mulai mengatakan bahwa orang yang ditunggu kemungkinan tidak bisa hadir karena kesibukan, penonton dibuat penasaran.

Kejutan pertama datang ketika Adam Suseno tiba-tiba muncul di atas panggung dengan suara dan gaya yang menyerupai Gilga Sahid. Kehadirannya langsung mencairkan suasana, memancing tawa, sorakan, dan rasa penasaran dari penonton di studio.