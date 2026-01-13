Apa Itu Microdrama? Mengenal Drama Singkat yang Jadi Andalan VISION+

JAKARTA - Short series atau drama pendek menjadi cerita yang dikemas padat, emosional, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari yang kini semakin diminati. Di VISION+, format ini hadir dalam bentuk microdrama, yang jadi salah satu andalan kontennya. Lewat microdrama, VISION+ menghadirkan cerita-cerita yang ringan, cepat, dan tetap emosional.

Klik di sini untuk nonton streaming beragam judul dan genre seru microdrama VISION+. Apa Itu Microdrama? Microdrama adalah format drama dengan durasi sangat singkat, biasanya hanya satu sampai tiga menit per episode.

Meski pendek, microdrama tetap memiliki struktur cerita yang jelas. Ada karakter, konflik, perkembangan emosi, hingga klimaks yang membuat penonton penasaran menunggu episode berikutnya. Format ini cocok untuk ditonton di sela aktivitas, saat istirahat kerja, dalam perjalanan, atau ketika ingin menikmati hiburan ringan tapi tetap bermakna.

Singkatnya, microdrama adalah cara baru menikmati drama tanpa harus berkomitmen pada durasi panjang. VISION+ Sebagai Home of Microdrama Sebagai VISION+ Home of Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan microdrama original terbaru setiap hari dengan berbagai genre, mulai dari romance, drama keluarga, thriller, hingga perselingkuhan yang eksklusif.

Setiap judul microdrama diproduksi original dengan cerita yang unik, karakter yang kuat, alur yang plot twist, serta konflik yang dekat dengan realita. Konten eksklusif ini tidak bisa ditemukan di platform lain.

Lima Judul Microdrama VISION+ Populer Kafe Pangku Bercerita tentang Tante Mira, seorang pemilik cafe pangku yang juga single parent yang terdesak kebutuhan ekonomi bagi keluarganya. Barista yang bekerja di cafe pangku, Bima, adalah sahabat lama putrinya Tante Mira, Raya. Bima merahasiakan identitasnya sebagai pemilik jaringan cafe besar untuk membantu orang tua sahabatnya itu.

Di satu sisi, Laras, seorang manager cafe ambisius yang cemburuan dan merasa tersaingi usahanya, memfitnah cafe pangku sebagai tempat prostitusi terselubung. Tetangga Adalah Maut Arman dan Dira menjalani rumah tangga damai di lingkungan yang rapi.