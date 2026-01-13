Advertisement
TV SCOOP

Microdrama VISION+ CEO Bucin: Ketika Bos Jatuh Cinta pada OB

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |14:30 WIB
Microdrama VISION+ <i>CEO Bucin</i>: Ketika Bos Jatuh Cinta pada OB
Microdrama VISION+ CEO Bucin: Ketika Bos Jatuh Cinta pada OB. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan microdrama terbaru berjudul CEO Bucin. Drama romance berbalut konflik seru ini bisa Anda tonton streaming dengan mengklik link berikut ini.

Microdrama CEO Bucin berkisah tentang Dinda, seorang office girl yang dikenal cerdas dan pekerja keras. Dia bekerja untuk menopang ekonomi keluarganya yang terjerat utang. Kehidupannya semakin runyam ketika motor tuanya disenggol mobil mewah Tania, seorang karyawan senior yang angkuh dan manja.

Di tengah perselisihan dramatis tersebut, Raga seorang eksekutif muda yang misterius turun tangan. Pertemuan canggung ini berakhir dengan Dinda terpaksa menerima tawaran tumpangan dari Raga, tanpa menyadari pria itu sebenarnya adalah pemilik perusahaan.

Ketertarikan Raga yang tulus terhadap integritas dan kerentanan Dinda semakin kuat setelah ia menyelamatkan perempuan itu dari ancaman debt collector di rumahnya yang sederhana. Namun kedekatan keduanya memicu kemarahan Tania.

Dia cemburu karena Raga yang biasanya dingin padanya justru membela Dinda dari tindak bullying di kantor. Tania pun mulai menyebarkan gosip yang mengancam karier Raga dengan menyeret nama sang ayah. Tak hanya itu, dia juga menjebak Dinda mencuri file penting, yang membuat perempuan itu diskors dari kantor.

Halaman:
1 2
