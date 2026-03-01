Suami Kejam, Istri Jadi Korban! Streaming Microdrama VISION+ Suamiku Nerakaku

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan microdrama yang bikin emosi naik turun lewat Suamiku Nerakaku. Judulnya saja sudah bikin penasaran. Tapi tenang, ini bukan cuma soal rumah tangga, ceritanya penuh konflik, intrik, dan momen yang bikin geregetan. Klik di sini untuk nonton streaming di VISION+.

Kisahnya berpusat pada Renata, perempuan yang dari luar terlihat hidup sempurna. Rumah mewah? Ada. Suami pengusaha muda sukses? Ada. Citra keluarga harmonis? Lengkap. Tapi di balik semua itu, Renata menyimpan luka batin. Sang suami, Bastian, dikenal sebagai pengusaha terpandang.

Namun di balik jas rapi dan senyum formalnya, ia sosok yang kejam. Ia menindas karyawan, menyalahgunakan kepercayaan, dan perlahan menghancurkan rumah tangganya sendiri. Sikap aslinya jauh berbeda dari yang terlihat di depan publik. Renata tak tinggal diam.

Saat melihat ketidakadilan, ia berani membela yang tertindas. Ia mendapat dukungan dari Deva, adik iparnya, yang mulai menyadari ada yang salah dengan sikap sang kakak. Tapi keberanian itu justru jadi awal masalah baru. Renata disingkirkan, difitnah, bahkan dibuat seolah-olah menjadi pihak yang bersalah.

Konflik makin panas ketika kebohongan demi kebohongan mulai terbongkar. Emosi memuncak, dendam menumpuk, dan situasi berubah jadi berbahaya. Di titik inilah Renata dihadapkan pada pilihan besar: tetap bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan, atau melawan pria yang seharusnya menjadi pelindungnya.

Dibintangi oleh Kathleen Carolyne, Kevin Leonardho, Venly Arauna, dan Violeta Wijaya, microdrama ini menghadirkan akting intens dalam format singkat yang padat. Setiap episode langsung ke inti cerita tanpa banyak basa-basi, jadi penonton dibuat terus penasaran. “Suamiku Nerakaku” cocok buat kamu yang suka drama keluarga dengan konflik tajam, karakter abu-abu, dan alur yang penuh kejutan. Siap-siap ikut emosi dari awal sampai akhir.

Nonton keseruannya sekarang di VISION+. Sebagai Indonesia’s Number 1 Microdrama App – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan cerita-cerita seru yang gampang diikuti. Langganan mulai dari Rp20.000,- per bulan! Download aplikasi VISION+ di App Store dan Play Store sekarang!



(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri