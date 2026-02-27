Dari Pengkhianatan Keluarga hingga Tekanan Psikologis, Microdrama RCTI+ Hadirkan Cerita Seru yang Bikin Ketagihan

Dari Pengkhianatan Keluarga hingga Tekanan Psikologis, Microdrama RCTI+ Hadirkan Cerita Seru yang Bikin Ketagihan. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Microdrama RCTI+ muncul sebagai tontonan tanpa biaya dan eksklusif, memberikan pengalaman menonton yang singkat namun tetap penuh ketegangan dan emosi.

Setiap episode berdurasi 1–3 menit dalam format vertikal yang mudah diakses melalui ponsel. Narasinya menghadirkan konflik tanpa pemaparan panjang, memungkinkan penonton terlibat dalam inti cerita.

Tema-tema yang disampaikan relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti dinamika hubungan, pengkhianatan dalam keluarga, tantangan rumah tangga, hingga tekanan psikologis.

Walaupun memiliki durasi singkat, plot padat, dan tempo cepat, microdrama memungkinkan setiap episode menciptakan ketegangan dan memberikan kesan emosional mendalam.

Judul baru diperbarui setiap hari, sehingga selalu ada cerita yang dapat dinikmati kapan dan di mana saja. Dengan begitu, microdrama menjadi pilihan hiburan yang praktis dan sesuai kebutuhan penonton masa kini.

Valencia Tanoesoedibjo, Managing Director RCTI+ mengungkapkan, microdrama menawarkan kisah cinta yang tidak selalu adil, keluarga penuh tekanan, dan pilihan-pilihan sulit yang mewarnai hidup.

"Lewat format cerita pendek, kami ingin menghadirkan tontonan yang cepat, relevan, namun tetap emosional dan bermakna. RCTI+ hadir tak sekadar sebagai hiburan, namun juga sebagai teman yang memahami.”

Ade Fauzia Rachman, Deputi COO RCTI+ menambahkan, setiap hari RCTI+ menghadirkan microdrama baru dengan cerita seru dan relate dengan kehidupan sehari-hari.

"Para cast-nya juga siap menghibur pengguna aplikasi RCTI+ dan memanjakan mereka dengan tontonan gratis,” ungkapnya.