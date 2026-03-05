JAKARTA - Sal Priadi merilis lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa sebagai bagian dari album ‘Markers and Such Pens Flashdisks’, pada 30 April 2024.
Lagu yang mengusung genre pop indie itu bercerita tentang seseorang yang berusaha sembuh dari luka masa lalu dengan cara memaafkan.
Verse 1
Cmaj7 Bm
Ada titik-titik di ujung doa
Cmaj7
Doa keselamatan penutup malam
Bm
Yang harus diisi nama
Cmaj7 Bm
Maka kuisi dengan namamu
Cmaj7
Nama lengkapmu hurufnya kuhias berjuta
Bm
Warna
Chorus
Am7 Bm7
Sebisanya aku gambarkan juga bunga-bunga
Am7
Lengkap dengan kupu kupu terbang
C* D*
Di sekitarnya oh oh hu yeah