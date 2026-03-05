Advertisement
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Sal Priadi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |05:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Sal Priadi
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Sal Priadi. (Foto: Instagram/@salpriadi)
JAKARTA - Sal Priadi merilis lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa sebagai bagian dari album ‘Markers and Such Pens Flashdisks’, pada 30 April 2024. 

Lagu yang mengusung genre pop indie itu bercerita tentang seseorang yang berusaha sembuh dari luka masa lalu dengan cara memaafkan.

Ada Titik-Titik di Ujung Doa-Sal Priadi

Verse 1

             Cmaj7        Bm

Ada titik-titik di ujung doa

        Cmaj7

Doa keselamatan penutup malam

              Bm

Yang harus diisi nama

       Cmaj7          Bm

Maka kuisi dengan namamu

         Cmaj7                         

Nama lengkapmu hurufnya kuhias berjuta 

   Bm

Warna

Chorus

       Am7                           Bm7

Sebisanya aku gambarkan juga bunga-bunga

        Am7

Lengkap dengan kupu kupu terbang

           C*            D*

Di sekitarnya oh oh hu yeah

  

