Lirik Lagu dan Chord Gitar Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Sal Priadi

Lirik Lagu dan Chord Gitar Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Sal Priadi. (Foto: Instagram/@salpriadi)

JAKARTA - Sal Priadi merilis lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa sebagai bagian dari album ‘Markers and Such Pens Flashdisks’, pada 30 April 2024.

Lagu yang mengusung genre pop indie itu bercerita tentang seseorang yang berusaha sembuh dari luka masa lalu dengan cara memaafkan.

Ada Titik-Titik di Ujung Doa-Sal Priadi

Verse 1

Cmaj7 Bm

Ada titik-titik di ujung doa

Cmaj7

Doa keselamatan penutup malam

Bm

Yang harus diisi nama

Cmaj7 Bm

Maka kuisi dengan namamu

Cmaj7

Nama lengkapmu hurufnya kuhias berjuta

Bm

Warna

Chorus

Am7 Bm7

Sebisanya aku gambarkan juga bunga-bunga

Am7

Lengkap dengan kupu kupu terbang

C* D*

Di sekitarnya oh oh hu yeah