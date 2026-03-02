Semua Momen Ramadan Ada Streamingnya! Ini Deretan Tontonan Pilihan di VISION+

JAKARTA - VISION+ menghadirkan segudang tayangan spesial untuk menemani bulan suci lewat tema “Berkah Ramadan”. Semua momen Ramadan, ada streamingnya, mulai dari program religi yang menyentuh hati, series keluarga penuh makna, hingga tontonan eksklusif yang seru untuk ngabuburit, semuanya bisa kamu nikmati dalam satu aplikasi. Klik di sini untuk akses semua tayangan Ramadan di VISION+.

Ramadan kali ini, saatnya isi waktu sahur, berbuka, dan selepas tarawih dengan cerita-cerita inspiratif dan menghibur. Beberapa judul yang wajib kamu tonton di antaranya Hafiz Indonesia 2026, Catatan Hati Seorang Istri, Once Upon a Time in Chinatown, My Comic Boyfriend, dan Kejarlah Daku, Kau Kutangkap, Wali 8 Musala Sultan. Yuk, intip rekomendasinya!

Hafiz Indonesia 2026

Program spesial Ramadan yang selalu dinanti, Hafiz Indonesia 2026 kembali menghadirkan kompetisi hafalan Al-Qur’an dari anak-anak berbakat Indonesia. Penuh haru dan inspirasi, tayangan ini cocok disaksikan bersama keluarga untuk menambah semangat ibadah di bulan suci.

Catatan Hati Seorang Istri

Lewat Catatan Hati Seorang Istri, penonton diajak mengikuti perjalanan rumah tangga Hana dan Pram. Hanna, seorang ibu muda sekaligus host podcast yang terlihat memiliki kehidupan rumah tangga sempurna. Namun di balik ITU, Hanna mulai dihantui kecurigaan akan perselingkuhan sang suami. Di tengah konflik pribadinya, Hanna juga dihadapkan pada masalah dua sahabat terdekatnya. Naomi diam-diam terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan, sementara Dini menyimpan rahasia besar dengan berpura-pura hamil demi mempertahankan pernikahannya.

Persahabatan mereka yang selama ini menjadi tempat berbagi cerita dan penguat satu sama lain kini diuji oleh rahasia, kebohongan, dan luka yang perlahan terungkap. Akankah mereka mampu bertahan dan menemukan jalan keluar, atau justru rahasia-rahasia itu menghancurkan segalanya?