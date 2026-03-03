Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dari Musuh Jadi Cinta Sampai Mertua Ribut, Microdrama+ RCTI Hadirkan Cerita yang Bikin Nagih!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |23:05 WIB
Dari Musuh Jadi Cinta Sampai Mertua Ribut, Microdrama+ RCTI Hadirkan Cerita yang Bikin Nagih!
Microdrama RCTI+
JAKARTA - Program Microdrama+ kembali menghadirkan deretan cerita baru yang ringan, romantis, sekaligus penuh konflik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tayang di RCTI setiap pukul 22.15 WIB, empat judul terbaru ini siap menemani malam dengan kisah yang seru dan emosional.

Bukan Sekretaris Biasa – Selasa, 3 Maret | 22.15 WIB

Kisah ini berpusat pada Sammy, seorang bos perfeksionis yang sangat teratur dan disiplin dalam bekerja. Namun hidupnya berubah ketika ia harus menerima Tania sebagai sekretaris baru. Berbeda dari bayangannya, Tania justru sosok yang nyentrik, ceplas-ceplos, tetapi sangat cekatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Perbedaan karakter keduanya sering memicu situasi lucu di kantor, namun di balik itu muncul momen-momen manis yang tak terduga. Hubungan profesional yang awalnya penuh konflik perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih hangat.

Musuh Tapi Mesra – Rabu, 4 Maret | 22.00 WIB

Cerita ini mengikuti Bima dan Ayla, dua mahasiswa yang hampir selalu terlibat perdebatan setiap kali bertemu. Meski terlihat seperti musuh bebuyutan, sebenarnya keduanya diam-diam saling mengagumi. Konflik semakin menarik ketika terungkap bahwa mereka ternyata sering berinteraksi secara anonim di media sosial tanpa mengetahui identitas satu sama lain. Dari sinilah kisah cinta yang unik mulai tumbuh, lengkap dengan plot twist yang membuat penonton penasaran.

Recipe for Love – Rabu, 5 Maret | 22.30 WIB

Valerie adalah seorang koki muda berbakat yang mengelola restoran kecil bernama Dapur Lara. Hidangan yang ia buat ternyata berhasil memikat Revan, seorang CEO di dunia kuliner. Masakan Valerie bukan hanya lezat, tetapi juga mampu membangkitkan kembali kenangan masa kecil Revan yang hampir terlupakan. Kerja sama mereka pun berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat. Namun kebahagiaan itu terancam ketika sebuah rahasia kelam dari masa lalu Revan mulai terungkap dan berpotensi menghancurkan semua yang telah mereka bangun bersama.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Microdrama Microdrama RCTI+ RCTI
