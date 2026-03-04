Dapatkan Voucher Subscription VISION+ Setiap Pembelian Motorola RAZR 60, Streaming Sepuasnya!

JAKARTA - VISION+ berkolaborasi dengan Motorola dalam campaign spesial untuk seri flagship terbaru mereka, Motorola Razr 60. Lewat kerja sama ini, setiap pembelian Motorola RAZR 60 akan mendapatkan paket berlangganan VISION+ dengan benefit hingga senilai Rp365.000.

Paket yang didapat bersifat acak, jadi setiap pengguna bisa mendapatkan kejutan benefit berbeda. Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen VISION+ untuk menghadirkan pengalaman hiburan yang semakin dekat dengan keseharian pengguna.

Kini, nonton tayangan favorit juga didukung handphone yang mampu memberikan pengalaman menonton lebih fleksibel dan nyaman. Desain flip ikonik dari RAZR 60 memungkinkan pengguna menikmati konten VISION+ dengan cara yang lebih praktis, baik saat perangkat dibuka penuh untuk pengalaman layar maksimal maupun dalam posisi lipat saat digunakan secara mobile.

Melalui benefit paket berlangganan VISION+ yang didapat secara acak (random), pengguna dapat langsung mengakses berbagai konten premium mulai dari siaran olahraga kelas dunia, microdrama vertikal yang bisa ditonton cepat di sela aktivitas, original series eksklusif, hingga film dan channel TV premium. Motorola RAZR 60 kini bisa kamu miliki dengan harga spesial Rp10.999.000 (normal Rp11.999.000) plus benefit langganan VISION+ hingga Rp365.000.

Cara Redeem Benefit VISION+

Setelah membeli Motorola RAZR 60, kamu bisa langsung aktifkan VISION+ dengan langkah mudah berikut:

1. Pindai barcode pada materi promo atau kunjungi https://link.visionplus.id/motorolavisionplusid

2. Login atau daftar menggunakan nomor HP atau email aktif

3. Masukkan 12 digit terakhir IMEI 1 dari perangkat Motorola kamu

4. Paket VISION+ otomatis aktif dan siap dipakai Praktis, cepat, dan langsung bisa nonton. Beli sekarang dan rasakan langsung pengalaman hiburan lengkap bersama VISION+. Jangan lupa download aplikasi VISION+ di Play Store! -

