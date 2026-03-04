Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dapatkan Voucher Subscription VISION+ Setiap Pembelian Motorola RAZR 60, Streaming Sepuasnya!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |18:00 WIB
Dapatkan Voucher Subscription VISION+ Setiap Pembelian Motorola RAZR 60, Streaming Sepuasnya!
Motorola RAZR 60
A
A
A

JAKARTA - VISION+ berkolaborasi dengan Motorola dalam campaign spesial untuk seri flagship terbaru mereka, Motorola Razr 60. Lewat kerja sama ini, setiap pembelian Motorola RAZR 60 akan mendapatkan paket berlangganan VISION+ dengan benefit hingga senilai Rp365.000. 

Paket yang didapat bersifat acak, jadi setiap pengguna bisa mendapatkan kejutan benefit berbeda. Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen VISION+ untuk menghadirkan pengalaman hiburan yang semakin dekat dengan keseharian pengguna. 

Kini, nonton tayangan favorit juga didukung handphone yang mampu memberikan pengalaman menonton lebih fleksibel dan nyaman. Desain flip ikonik dari RAZR 60 memungkinkan pengguna menikmati konten VISION+ dengan cara yang lebih praktis, baik saat perangkat dibuka penuh untuk pengalaman layar maksimal maupun dalam posisi lipat saat digunakan secara mobile. 

Melalui benefit paket berlangganan VISION+ yang didapat secara acak (random), pengguna dapat langsung mengakses berbagai konten premium mulai dari siaran olahraga kelas dunia, microdrama vertikal yang bisa ditonton cepat di sela aktivitas, original series eksklusif, hingga film dan channel TV premium. Motorola RAZR 60 kini bisa kamu miliki dengan harga spesial Rp10.999.000 (normal Rp11.999.000) plus benefit langganan VISION+ hingga Rp365.000. 

Cara Redeem Benefit VISION+ 

Setelah membeli Motorola RAZR 60, kamu bisa langsung aktifkan VISION+ dengan langkah mudah berikut: 

1. Pindai barcode pada materi promo atau kunjungi https://link.visionplus.id/motorolavisionplusid 
2. Login atau daftar menggunakan nomor HP atau email aktif 
3. Masukkan 12 digit terakhir IMEI 1 dari perangkat Motorola kamu
4. Paket VISION+ otomatis aktif dan siap dipakai Praktis, cepat, dan langsung bisa nonton. Beli sekarang dan rasakan langsung pengalaman hiburan lengkap bersama VISION+. Jangan lupa download aplikasi VISION+ di Play Store! -

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/598/3204621//vision_plus-1EKQ_large.JPG
Semua Momen Ramadan Ada Streamingnya! Ini Deretan Tontonan Pilihan di VISION+ 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/598/3204374//microdrama_vision-7tQ0_large.JPG
Suami Kejam, Istri Jadi Korban! Streaming Microdrama VISION+ Suamiku Nerakaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/33/3204184//petaka_villa_no_8-8M1n_large.jpeg
Microdrama VISION+ Petaka Villa No. 8: Teror Singkat yang Bikin Nagih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/38/3204037//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_motogp_thailand_2026_di_vision-r2O4_large.jpeg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Thailand 2026 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/598/3203852//microdrama_vision-GWXh_large.JPG
Terjebak Pernikahan Toxic, Simak Sinopsis Microdrama VISION+ Dia Bukan Suamiku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/33/3203889//vision-3w9S_large.JPG
Kena Batunya! TikToker 518 Ribu Followers Diproses Hukum Usai Bajak Live Streaming Byon Combat Showbiz Vol 5 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement