Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 469: Amira Minta Maaf pada Arkana

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Terjadi pertemuan haru di panti asuhan. Amira memeluk Arka sambil menangis meminta maaf dan meminta kembali ke pelukan keluarga. Sementara itu, suasana tegang terjadi ketika Vernie mendapat telepon dari sekolah Arsy yang memintanya ke sekolah karena terlibat masalah. Vernie bereaksi dingin.

Melihat sikap Vernie yang menutup diri, Amira dan Biru memutuskan untuk datang ke sekolah. Mereka dihadapkan dengan tuduhan Rianti ke Arsy atas komanya Niken. Amira dan Biru dengan tegas membela Arsy menolak tuduhan tanpa bukti, dan menuntut keadilan sampai kebenaran terungkap.

Di sisi lain, Vernie mengetahui bahwa Arsy ternyata tinggal di rumah Biru. Vernie diam-diam mencari informasi tentang panti rehabilitasi anak bermasalah. Sementara itu, Arsy mulai mencurigai Feby terkait insiden Niken. Ketika sampai rumah, Arsy tanpa sengaja mendengar percakapan Amira dengan Damar, yang menyarankan agar Arsy tidak tinggal di rumah mereka.

Apakah yang akan dilakukan Amira dan Biru?

Bagaimana dengan Vernie, apa yang akan direncanakannya pada Arsy? Saksikan Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' hari ini, tayang setiap hari pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.



