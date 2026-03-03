Sinopsis Banyak Jalan Menuju Surga Eps 14: Soleh Lawan Yadi, Kobar Ciut Diremehkan Dadang

JAKARTA - 'Banyak Jalan Menuju Surga' tayang dini hari ini pukul 03.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi aktor sekaligus stand up comedian Fajar Nugra, Abdur Arsyad dan Gian Luigi, juga deretan aktor berbakat Ali Zaenal, Muhammad Ibra, Yeyen Lidya, Selena Alesandra, James Purba, Makayla Rose, Maeva Schillinger, Ismi Melinda dan banyak lainnya.

Soleh yang melihat Yadi sedang naik motor langsung menghentikannya. Yadi kemudian terpancing emosi. Soleh meminta Yadi jujur kalau yang meneror dirinya dari lemparan botol ke rumah itu perbuatan Yadi. Yadi semakin emosi dan langsung menyerang Soleh. Soleh takut, namun berusaha berani dan melawan serangan Yadi. Baku hantam pun terjadi antara Soleh dengan Yadi. Soleh berhasil melumpuhkan Yadi dengan memiting lehernya. Yadi meminta ampun dan kaget kalau Soleh bisa berkelahi. Yadi pun pergi meninggalkan Soleh.

Dadang semakin terjepit karena selalu mendapat intimidasi dari Kades dan anak buah nya untuk memisahkan Kobar dengan Anisa. Dadang akhirnya mengikuti kemauan Kades Tatang. Dadang memberitahu Kobar kalau dirinya tidak pantas dengan Anisa, mendengar hal itu Kobar langsung marah dan kecewa dengan Dadang. Dadang kemudian menceritakan hal tersebut ke Melisa, Melisa meminta Dadang agar hati-hati dengan Kades Tatang yang hanya ingin memanfaatkannya.

Kobar menyendiri dan terlihat tidak semangat karena masih teringat dengan kata-kata Dadang yang menyakiti perasaannya. Anisa yang kebetulan lewat melihat Kobar sedang sendiri dan terlihat galau. Anisa menyapa Kobar, namun Kobar hanya menyapa dingin dan menawarkan dirinya mengantar Anisa ke puskesmas. Anisa merasa tidak enak karena wajah Kobar tidak seperti biasa nya. Anisa tidak mau merepotkan Kobar dan Anisa pun pamit duluan jalan ke puskesmas.

Apakah yang akan dilakukan Kobar selanjutnya? Saksikan Layar Drama RCTI 'Banyak Jalan Menuju Surga' dini hari ini pukul 03.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



