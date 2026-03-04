Sinopsis 99 Nama Cinta Eps 10: Dianggap Egois, Talia Ingin Batalkan Perjodohannya?

JAKARTA - '99 Nama Cinta' tayang hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas Indonesia yaitu Dimas Anggara, Yuriska Patricia, Isel Fricella, Andhara Early, Carlo Milk, Maura Gabrielle, Laura Abbas Jackson, Elgi Purnama, Clara Kaizer, Lilis Suganda, Rahman Yacob, dan sederet aktor dan aktris berbakat lainnya.

Talia keluar dari pesantren dalam keadaan marah setelah mendengar Kiblat—lewat obrolan Bambu—menganggapnya egois dan keras kepala. Saat Fandi tiba untuk mengajak makan siang, Talia langsung pergi bersamanya, menolak bicara dengan Kiblat yang mencoba mengejarnya. Di dalam mobil Fandi, Talia menyatakan ingin membatalkan perjodohannya dengan Kiblat. Karena meninggalkan pesantren mendadak, kelas yang harusnya ia ajar digantikan oleh Titi dan dibantu Husna. Sementara itu, Kiblat yang merasa bersalah tetap mencoba menghubungi Talia dan bahkan meronce ulang gelang Talia yang sempat putus sebagai bentuk niatnya berdamai.

Di sisi lain, Renald terlihat merayakan ulang tahun Kanaya dengan full effort dan memberi perhiasan, namun dalam hatinya ia mengaku sedang memanipulasi emosi Kanaya agar Kanaya makin patuh padanya.

Apakah usaha Kiblat berhasil untuk berdamai dengan Talia?



