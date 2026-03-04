Sinopsis Banyak Jalan Menuju Surga Eps 15: Duga Dadang Berkhianat, Soleh dan Kobar Jaga Jarak

JAKARTA - 'Banyak Jalan Menuju Surga' tayang dini hari ini pukul 03.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi aktor sekaligus stand up comedian Fajar Nugra, Abdur Arsyad dan Gian Luigi, juga deretan aktor berbakat Ali Zaenal, Muhammad Ibra, Yeyen Lidya, Selena Alesandra, James Purba, Makayla Rose, Maeva Schillinger, Ismi Melinda dan banyak lainnya.

Setelah melihat Dadang bersama Tatang, Kobar dan Soleh sepakat menjaga jarak. Mereka yakin Dadang telah berkhianat dan menjadi orang suruhan Pak Kades. Kobar yang sudah terlanjur sakit hati menolak semua upaya Dadang untuk meminta maaf. Telepon dari Dadang ditolak dan bahkan diblokir. Di masjid, Kobar dan Soleh menjauh, tidak mau satu saf, bahkan memilih salat di musala lain agar tidak bertemu Dadang. Saat akhirnya mereka memergoki Dadang menerima telepon dari Tatang dan menjawab dengan patuh, kecurigaan mereka semakin kuat. Persahabatan yang dulu solid kini dipenuhi prasangka.

Soleh berada di tengah konflik. Ia ikut menjauhi Dadang karena percaya pada Kobar, tetapi juga melihat sendiri bahwa situasi makin rumit. Di sisi lain, ia menghadapi teror misterius yang kembali terjadi di rumahnya. Bersama Yuni dan Unang, ia berencana menangkap pelaku yang melempar surat ancaman. Meski begitu, ia tetap setia mendukung Kobar dan mengikuti keputusan untuk memutus hubungan dengan Dadang.

Sementara itu, Tatang menjalankan rencananya. Ia mengajak Annisa makan malam dan memotret momen romantis mereka untuk dikirim ke Kobar. Apakah rencana Tatang berhasil? Saksikan Layar Drama RCTI 'Banyak Jalan Menuju Surga' dini hari ini pukul 03.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!





(kha)

