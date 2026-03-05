Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Banyak Jalan Menuju Surga Eps 16: Soleh Intai Peneror, Kobar Mundur dari Annisa?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |23:03 WIB
Sinopsis <i>Banyak Jalan Menuju Surga</i> Eps 16: Soleh Intai Peneror, Kobar Mundur dari Annisa?
Banyak Jalan Menuju Surga
A
A
A

JAKARTA - 'Banyak Jalan Menuju Surga' tayang dini hari ini pukul 03.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi aktor sekaligus stand up comedian Fajar Nugra, Abdur Arsyad dan Gian Luigi, juga deretan aktor berbakat Ali Zaenal, Muhammad Ibra, Yeyen Lidya, Selena Alesandra, James Purba, Makayla Rose, Maeva Schillinger, Ismi Melinda dan banyak lainnya.

Soleh mulai mengintai orang yang meneror nya. Soleh meminta bantuan ke Yuni, namun Yuni tidak bisa membantu karena harus masuk kerja. Soleh panik dan takut untuk mengintai sendirian, namun Unang terus memberikan support ke Soleh untuk berani mengahadapi nya. Soleh pun terpaksa mengintai sendirian. Bahrun cs yang melihat Soleh sedang bersembunyi langsung mengejek nya, Soleh dan Bahrun cs terlibat cekcok, Ustadz Ilyas yang melihat langsung meminta Bahrun cs tidak mengganggu nya.  

Yadi dan teman-teman nya menghadang Soleh saat pulang dari Masjid, Yadi cs menggunakan topeng sehingga Soleh tidak mengenali nya. Yadi cs mengeroyok Soleh, Soleh sempat melawan namun tidak kuat karena dikeroyok.  Ustadz Ilyas yang mau kerja melihat Soleh dikeroyok dan membantu Soleh. Yadi cs menghajar Ustadz Ilyas juga, namun Ustadz Ilyas berhasil melumpuhkan mereka karena Ustadz Illyas ternyata jago bela diri.

Kobar terpukul setelah melihat Annisa agak menjauh dan melihat foto Tatang memberikan cincin. Ia memilih mundur dan fokus memperbaiki diri. Ia mengakui pada Mak Ela bahwa dirinya banyak dosa dan ingin benar-benar bertobat. 

Apa langkah Kobar selanjutnya? Saksikan Layar Drama RCTI 'Banyak Jalan Menuju Surga' dini hari ini pukul 03.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/598/3205232//mencintai_ipar_sendiri-TY1k_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 105A: Rafki Selamatkan Ayuna, Rencana Nila Gagal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/598/3204996//mencintai_ipar_sendiri-e3ba_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 105: Ayuna Menjauh, Rafki Merasa Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/598/3204964//banyak_jalan_menuju_surga-Akl1_large.JPG
Sinopsis Banyak Jalan Menuju Surga Eps 15: Duga Dadang Berkhianat, Soleh dan Kobar Jaga Jarak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/598/3204993//99_nama_cinta-Oqm3_large.JPG
Sinopsis 99 Nama Cinta Eps 10: Dianggap Egois, Talia Ingin Batalkan Perjodohannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/598/3204792//banyak_jalan_menuju_surga-Axds_large.JPG
Sinopsis Banyak Jalan Menuju Surga Eps 14: Soleh Lawan Yadi, Kobar Ciut Diremehkan Dadang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/598/3204788//mencintai_ipar_sendiri-nvj8_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 104: Tristan-Rafki Adu Jotos, Shilla Baku Hantam di Sel
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement