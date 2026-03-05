Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 105A: Rafki Selamatkan Ayuna, Rencana Nila Gagal?

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Nila berhasil masuk ke dalam rumah Hendar secara diam-diam melalui pintu belakang dengan mengalihkan perhatian ART. Di dalam, Nila merusak selang gas dapur dan merusak panel listrik agar rumah mati lampu. Rencananya: Ketika seseorang menyalakan api untuk menerangi ruangan yang gelap, gas yang bocor akan memicu ledakan dan membunuh Ayuna. Malam harinya, lampu rumah benar-benar mati. Ayuna masuk ke dapur untuk mengambil lilin dan hampir menyalakan pemantik korek api di tengah kebocoran gas yang sudah parah. Tepat sebelum api menyala, Rafki yang tiba-tiba datang berteriak dan menghentikan Ayuna. Rafki menyelamatkan nyawa Ayuna serta Meli. Nila kecewa rencananya gagal.

Meli mendorong Ayuna menemani Rafki, dan keduanya berjalan ke taman terdekat. Rafki mengungkapkan betapa tersiksa ia oleh jarak yang diciptakan Ayuna, meminta izin memeluknya. Ayuna akhirnya dipeluk erat oleh Rafki, dan keduanya menangis tanpa suara. Namun Ayuna akhirnya menegaskan bahwa ia bukan hanya soal restu ibunya, tapi juga soal dirinya sendiri yang merupakan korban dari kejahatan ayah Rafki. Ayuna pergi meninggalkan Rafki.

Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI Channel 28.



