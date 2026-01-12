Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 468: Arkana Kabur dari Rumah

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Arkana merasa perhatian Bunda kini lebih banyak tercurah ke adik-adiknya. Puncaknya adalah ketika Arkana menolak didongengi Amira dan memilih diam memendam kesedihannya. Di sisi lain, Niken dan Febi mulai menyusun rencana jahatnya menyiapkan jebakan di Taman Dahlia dan akan merekam kejadian itu. Niken mengancam Arsy. Jika Arsy tidak datang, ia akan melaporkan ke manajer restoran bahwa Arsy pencuri dan diusir dari rumah. Sebelum Arsy sampai, terjadi insiden yang membuat Niken pingsan. Arsy pun segera menelpon ambulance untuk segera dilarikan ke RS akibat luka di kepalanya.

Di rumah sakit, ibu Niken datang dengan panik karena harus dirawat di ICU dan langsung menyalahkan Arsy. Ia menuduhnya hingga membuat suasana memanas. Ketegangan muncul ketika Biru dan Amira membela Arsy. Di saat bersamaan, masalah besar terjadi di rumah Biru, setelah terlihat di CCTV bahwa Arkana kabur dari rumah hingga membuat panik Amira, Biru, Lusi, dan Imas. Mereka langsung melakukan pencarian hingga melapor ke polisi.

Di jalanan sepi Arka yang ketakutan ingin mencari dan bertemu “Mama Vernie”.

Apakah yang akan terjadi dengan Arkana? Bagaimana dengan kondisi Niken? Saksikan Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' hari ini, tayang setiap hari pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.



