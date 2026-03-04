Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 105: Ayuna Menjauh, Rafki Merasa Hancur

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Dewi dirawat di rumah sakit setelah sempat ingin kabur karena takut bertemu "orang jahat" (Darma dan Rafki). Ayuna berhasil membujuknya untuk tetap dirawat, sementara Tristan membantu urusan administrasi. Malam harinya, Dewi meminta Ayuna tidur di sampingnya dan membelai kepalanya sambil meninabobokan. Ayuna juga sempat keluar kamar untuk mengembalikan dompet yang jatuh milik seorang perempuan, dan tanpa ia tahu, Rafka sedang terbaring koma di ruangan ICU yang ia lewati.

Rafki pulang dengan perasaan hancur karena sikap Ayuna yang menjauh. Ia sempat memukul samsak untuk melampiaskan emosi, dan Darma datang menangis meminta maaf atas kesalahan masa lalunya. Keesokan paginya, Rafki datang ke rumah sakit membawa bunga dan makanan, tapi kaget melihat Ayuna tertidur berdekatan dengan Tristan di sofa.

Di luar kamar, Tristan meminta Rafki menjauh dari Ayuna karena Dewi tidak akan pernah merestui mereka. Rafki menolak dan menegaskan ia tidak akan menyerah. Sementara itu Ayuna mendengar pertengkaran mereka dari balik pintu sambil menangis, bingung antara perasaannya kepada Rafki dan kewajibannya terhadap ibunya.

Apa yang akan dilakukan Ayuna? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28.





