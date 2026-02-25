Advertisement
Kim So Hyun dan Song Kang Berpotensi Reuni dalam Drama White Scandal

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |09:30 WIB
Kim So Hyun dan Song Kang Berpotensi Reuni dalam Drama <i>White Scandal</i>
Kim So Hyun dan Song Kang Berpotensi Reuni dalam Drama White Scandal. (Foto: Namoo Actors/PEACHY)
SEOUL - Kim So Hyun dan Song Kang berpotensi reuni lewat drama romantis berjudul White Scandal. Kabar tersebut diklarifikasi oleh agensi sang aktris, pada 24 Februari 2026.

White Scandal adalah salah satu drama yang ditawarkan pada Kim So Hyun. Saat ini, sang aktris masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar PEACHY selaku agensi sang aktris dikutip dari Sports Chosun, pada Rabu (25/1/2026). 

Love Alarm
Kim So Hyun dan Song Kang Berpotensi Reuni dalam Drama White Scandal. (Foto: Netflix)

Kim So Hyun digaet untuk berperan sebagai Ji Eun Seol, mantan artis cilik yang menjalani hubungan kontrak bersama Dan Yi Hyuk, seorang artis top Korea Selatan sekaligus anak haram dari bos NB Group. 

Untuk mewujudkan wasiat mendiang ibunya sekaligus masuk dalam kontestasi penerus NB Group, Yi Hyuk akhirnya menjalin hubungan berbasis kontrak dengan Eun Seol. Song Kang dikabarkan akan menghidupkan karakter Yi Hyuk.

Jika Kim So Hyun dan Song Kang menerima tawaran membintangi White Scandal, maka ini akan menjadi proyek reuni mereka setelah membintangi series Love Alarm, sekitar 5 tahun silam.*

(SIS)

