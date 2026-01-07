Dikhianati Sahabat Sendiri, Microdrama VISION+ Teman Tapi Menikam Tayang di VISION+

JAKARTA - VISION+ menghadirkan microdrama terbarunya berjudul “Teman Tapi Menikam”, sebuah kisah tentang persahabatan, ambisi, dan pengkhianatan yang datang justru dari orang terdekat. Microdrama “Teman Tapi Menikam” dapat disaksikan di VISION+ dengan klik link di sini.

Drama ini hadir dalam format microdrama berdurasi singkat, namun penuh konflik yang membuat penonton penasaran di setiap episodenya. Siap-siap dibuat mikir, baper, sekaligus geregetan. Sinopsis Microdrama “Teman Tapi Menikam” “Teman Tapi Menikam” mengisahkan tentang Alice, seorang pewaris tunggal perusahaan properti milik ayahnya, Richard.

Meski hidup dalam kecukupan, Alice merasa kesepian sejak kepergian sang ibu. Satu-satunya orang yang selalu berada di sisinya adalah Sienna, sahabat yang sudah ia anggap seperti keluarga sendiri. Awalnya hubungan mereka terlihat hangat dan saling mendukung.

Namun seiring waktu, rasa kagum Sienna terhadap kehidupan Alice perlahan berubah menjadi iri. Ketika Richard mulai menunjukkan perhatian lebih pada Sienna, dinamika hubungan mereka pun berubah. Di titik inilah Sienna mulai melihat peluang dan diam-diam memiliki ambisi tersembunyi.

Konflik semakin memanas saat Alice menikah dengan Nathan, pria muda ambisius pilihan ayahnya. Di balik sikap manis dan dukungan Sienna terhadap pernikahan tersebut, tersimpan kecemburuan yang terus tumbuh hingga akhirnya berujung pada hubungan terlarang antara Sienna dan Nathan.