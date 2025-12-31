Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Uji Nyali di Malam Tahun Baru! RCTI Hadirkan Dua Film Horor Box Office Indonesia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |22:05 WIB
Uji Nyali di Malam Tahun Baru! RCTI Hadirkan Dua Film Horor Box Office Indonesia
JAKARTA - Menutup pergantian tahun dengan sensasi berbeda, RCTI mempersembahkan Box Office Indonesia Spesial Tahun Baru dengan deretan film horor pilihan yang penuh ketegangan, misteri, dan kisah yang mencekam. Dua tayangan perdana film horor Indonesia siap menemani malam Tahun Baru Anda secara eksklusif hanya di RCTI.

MUNKAR

Diawali dengan film horor munkar, mengangkat kisah tragis Herlina, seorang santriwati yang hidup dalam tekanan akibat perundungan kejam di pesantren. Teror bermula saat Herlina meninggal dunia secara tragis karena kecelakaan, ketika berusaha melarikan diri dari para pelaku perundungan.

Diliputi duka dan amarah, orang tua Herlina tak mampu menerima kenyataan pahit tersebut. Dalam keputusasaan, mereka membawa jenazah Herlina kepada seorang dukun dengan harapan sang anak dapat hidup kembali. Namun, keputusan terlarang itu justru membuka pintu kegelapan yang mengerikan.

Arwah Herlina pun dibangkitkan, bukan untuk kembali hidup, melainkan untuk menuntut balas. Satu per satu, teror mengerikan menghantui para pelaku perundungan di pesantren. Dendam, rasa bersalah, dan kekuatan gaib menyatu dalam kisah horor yang akan membuat bulu kuduk merinding.

Misteri apa yang sesungguhnya terjadi setelah arwah Herlina dibangkitkan? Penasaran dengan kisahnya?

