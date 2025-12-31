Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Nyamar Jadi Pacar Bayaran, Malah Cinta Beneran di VISION+ Microdrama Pacar Sewaan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |20:01 WIB
Nyamar Jadi Pacar Bayaran, Malah Cinta Beneran di VISION+ Microdrama <i>Pacar Sewaan</i>
Pacar Sewaan
A
A
A

JAKARTA - Pecinta drama romance remaja dengan konflik identitas, cinta palsu, dan perbedaan status sosial wajib melirik microdrama terbaru VISION+ berjudul “Pacar Sewaan.” 

Drama pendek ini menyajikan kisah cinta manis sekaligus getir tentang keberanian menjadi diri sendiri di tengah tekanan sosial dan keluarga. Klik di sini untuk nonton streaming keseruannya. Microdrama “Pacar Sewaan” berfokus pada Naila, seorang siswi SMA yang dikenal cupu, pendiam, dan nyaris tak terlihat di sekolahnya. 

Demi membiayai sekolah setelah sang ibu jatuh sakit-sakitan dan kondisi ekonomi keluarga memburuk, Naila mengambil jalan yang tidak biasa: ia menyamar sebagai pacar sewaan. Dengan identitas barunya sebagai Aurora. 

Ia berhadapan dengan kehidupan sosial penuh sorotan, gengsi, dan intrik, termasuk bertemu dengan Riko, cowok populer di sekolah yang perlahan jatuh cinta bukan pada “Aurora” semata, tapi pada kepribadian Naila yang tulus. 
Masalah mulai muncul ketika identitas Naila terbongkar oleh Celine, saingan cintanya yang merasa posisinya terancam. Kebohongan yang selama ini melindungi Naila justru berubah menjadi jebakan yang membuatnya harus memilih: terus bersembunyi dalam kepalsuan demi bertahan hidup, atau berani jujur dan mempertaruhkan segalanya demi cinta yang tulus. 

Microdrama yang dibintangi oleh Betram Beryl, Eldania Zara, Nabilla Ayuzar ini mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan remaja masa kini: tekanan sosial, pencarian identitas, keinginan untuk diterima, serta keberanian memilih jalan yang benar meski penuh risiko. 

Halaman:
1 2
