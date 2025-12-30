Tayangan Spesial Liburan Tahun Baru, Marathon Series dan Microdrama Seru VISION+

JAKARTA – Libur akhir tahun menjadi momen paling pas untuk bersantai sambil menikmati tontonan seru bersama keluarga maupun orang terdekat.

Menyambut momen tersebut, VISION+ punya deretan VISION+ Originals yang siap menemani waktu liburan, mulai dari kisah keluarga yang hangat, komedi segar, hingga cerita horor yang bikin merinding. Klik di sini untuk nonton streaming.

Tak hanya series berdurasi panjang untuk dimarathon, VISION+ juga menghadirkan Microdrama — format cerita pendek dengan durasi singkat yang padat, cepat, dan penuh emosi. Cocok untuk ditonton di sela-sela aktivitas liburan, microdrama di VISION+ menyajikan kisah cinta, konflik keluarga, hingga drama kehidupan yang relatable dalam format ringkas namun tetap mengena.

Berbagai judul seru seperti Sugar Baby Diary, CEO Undercover, Guardian Angel, dan lainnya. Dari cerita keluarga penuh makna hingga komedi liburan yang mengocok perut, berikut sinopsis tayangan spesial yang bisa kamu marathon selama libur Tahun Baru:

Joe & Robot Kopi

Joe & Robot Kopi menghadirkan kisah unik tentang perjumpaan kembali Joe dan Clara di kedai kopi milik Joe yang ramai pengunjung, memicu kenangan manis awal mula persahabatan mereka. Selain itu mengingatkan keduanya tentang petualangan getir dalam menghadapi dua kriminal pelaku pencurian robot kopi yang merupakan sindikat penculik anak yang berjulukan 'Duo Kepo' beberapa tahun silam. Ternyata kedua kriminal ini masih memberikan ancaman setelah mereka berhasil kabur dari penjara.

Lukas: The Journey of an Altar Boy