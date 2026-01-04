Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 50, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 50, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 50 bercerita tentang Ayuna dan Rafki yang akhirnya sepakat untuk honeymoon meski awalnya menolak.

Namun Rafki sebenarnya menyimpan konflik batin karena tak seharusnya menyimpan perasaan pada iparnya sendiri, Ayuna. Hal itu membuat Nila berencana untuk merusak honeymoon Ayuna dan Rafki.

Sebelum Ayuna dan Rafki berangkat honeymoon ke Malang, Nila diam-diam mengirimkan itinerary dan jadwal perjalanan keduanya ke Shilla.

Nila mengutus Shilla untuk mengacaukan honeymoon Rafki dan Ayuna dengan bayaran Rp50 juta. Shilla yang dendam dan marah karena diputuskan Rafki pun menjalankan perintah itu.

Dalam perjalanan ke bandara, Ayuna dan Rafki memutuskan mampir ke panti asuhan Harapan Kasih. Di sana, Ayuna mendapat informasi tentang perusahaan tempat sopir bus yang menemukannya saat bayi bekerja.