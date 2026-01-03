Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 49: Misteri Orang Tua Ayuna

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ayuna tidak percaya sambil menatap kalung liontin berinisial A itu. Ayuna mencoba untuk bertanya tentang identitas orang tuanya ke Ratih, ibu panti. Dengan berat hati, Ratih mengungkapkan bahwa Ayuna ditemukan dari bayi di dalam bus antarkota dua puluh enam tahun lalu, tanpa identitas jelas. Pihak panti telah berusaha mencari orang tuanya melalui dinas sosial dan kepolisian, namun tidak menemukan jejak apa pun. Ratih kemudian menjelaskan bahwa nama “Ayuna” ia berikan sendiri, terinspirasi dari inisial huruf “A” pada kalung yang ditemukan bersama bayi Ayuna.

Sementara itu, Tristan yang ke kantor ketika itu melihat Shilla di kantor Darma. Dia terkejut karena bagaimana bisa orang yang ia curigai ada sesuatu justru muncul di kantor Darma. Tristan semakin yakin bahwa Arshilla merupakan sosok berbahaya bagi Ayuna. Ia pun memutuskan menghubungi Ayuna dan mengajaknya bertemu malam hari untuk menyampaikan peringatannya secara langsung.

Darma menyinggung rencana honeymoon yang telah disiapkan oleh orang tua Ayuna. Ayuna dan Rafki yang semula menolak honeymoon itu, akhirnya menyampaikan bahwa mereka akan menjalani honeymoon tersebut, meski sebenarnya Rafki menyimpan konflik batin mendalam karena perasaan yang seharusnya tidak ia miliki sebagai ipar Ayuna. Hal ini membuat Nila terkejut dan tidak akan membiarkan honeymoon Ayuna dan Rafki berjalan lancar.

