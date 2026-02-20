Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 96, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 96, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 96, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 96 bercerita tentang Rafki yang memilih menemani Ayuna di rumah sakit setelah insiden plafon runtuh. Dokter menyatakan, kondisi Ayuna stabil dan boleh pulang.

Namun begitu, dokter meminta Ayuna untuk banyak beristirahat dan tidak boleh ada benturan di kepala lagi. Rafki pun bersikap protektif dan berjanji akan menjaga Ayuna agar tetap aman. 

Situasi mendadak mencekam ketika polisi mencari tahanan perempuan dengan ciri-ciri berambut sebahu. Ternyata tahanan itu adalah Shilla, yang menyusup ke ruang rawat Ayuna dan menyerangnya. 

Ayuna melawan dengan sisa tenaga, menendang Shilla hingga jatuh dan berteriak minta tolong. Rafki dan Arta yang berada di luar kamar langsung panik. Setelah situasi terkendali, Ayuna sadar kalung dengan liontin inisial A miliknya hilang.

Rafki langsung menghubungi Arta dan memintanya mencari kalung tersebut di panti, di mana plafon menimpa Ayuna. Arta langsung menyanggupi dan berjanji akan mencarinya malam itu juga.

Tristan datang ke rumah Hendar dan Meli. Dia berniat menghibur Meli yang sedang terpukul karena rencana perceraian dengan Hendar -yang diketahui Tristan dari chat Ayuna di grup. 

Saat melihat album foto lama, Tristan terkejut karena foto bayi Ayuna memakai baju dan selimut yang sama persis dengan foto bayi anak Dewi yang pernah diperlihatkan kepadanya. 

