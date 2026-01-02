Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 48: Mulai Jatuh Cinta, Rafki Jauhi Ayuna

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |18:01 WIB
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 48: Mulai Jatuh Cinta, Rafki Jauhi Ayuna
Mencintai Ipar Sendiri
A
A
A

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ayuna bertanya langsung pada Darma tentang keberadaan Rafki, yang Darma sendiri mengungkapkan bahwa ia tidak tau keberadaannya semenjak perceraiannya dengan Lita. Pertanyaan itu memicu kemarahan besar Nila yang merasa Ayuna mengungkit luka lama Darma. Di sisi lain, Rafki sengaja menciptakan jarak fisik dengan Ayuna karena ia merasa ia semakin jatuh cinta dengan Ayuna. Rafki memutuskan untuk merenovasi kamar tidur dan membuat pintu penghubung ke ruang kerja agar mereka bisa tidur terpisah. Keputusan sepihak ini membuat Ayuna merasa sedih sekaligus bingung atas perubahan sikap suaminya yang tiba-tiba menjadi tertutup dan menjauh.

Tristan melihat perempuan mencurigakan yang ia cari selama ini di kantor Darma, yaitu Shilla. Tristan menyadari bahwa wanita itu adalah orang yang sama yang ia lihat di pemakaman Bella, sehingga ia segera memerintahkan penyelidikan mendalam terhadap latar belakang perempuan yang ia ketahui namanya Arshilla. 

Di perjalanan mengantar Ayuna pulang, Rafki berkelahi membela seorang wanita bernama Nina dari serangan pengendara motor ugal-ugalan. Setelah kejadian itu, mereka mengantar Nina pulang ke Panti Asuhan Kasih Abadi, yang mana adalah Panti Asuhan Ayuna sewaktu kecil, tempat Meli dan Hendar mengadopsinya.

Bagaimana kisah Ayuna selanjutnya? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Jangan lewatkan juga semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah, hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/598/3193228//terbelenggu_rindu-hxcW_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 462: Yuniar Ditikam, Marcel Jebak Amira dan Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/598/3193040//cinta_sepenuh_jiwa-krPc_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 91: Eliza Minta Lala Menjauh dari Syifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/598/3193039//mencintai_ipar_sendiri-uGNa_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 47: Curiga Suaminya Bukan Rafka, Ayuna Punya Rencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/598/3193038//terbelenggu_rindu-v3WS_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 461: Amira Rasakan Sebuah Firasat, Marcel Berniat Culik Senja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/598/3192882//cinta_sepenuh_jiwa-QRGU_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 90: Syifa Kritis, Hasbi Alami Titik Terendah dalam Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/598/3192881//mencintai_ipar_sendiri-3grG_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 46: Nila Dipanggil Polisi Akibat Kematian Beni
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement