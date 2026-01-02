Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 48: Mulai Jatuh Cinta, Rafki Jauhi Ayuna

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ayuna bertanya langsung pada Darma tentang keberadaan Rafki, yang Darma sendiri mengungkapkan bahwa ia tidak tau keberadaannya semenjak perceraiannya dengan Lita. Pertanyaan itu memicu kemarahan besar Nila yang merasa Ayuna mengungkit luka lama Darma. Di sisi lain, Rafki sengaja menciptakan jarak fisik dengan Ayuna karena ia merasa ia semakin jatuh cinta dengan Ayuna. Rafki memutuskan untuk merenovasi kamar tidur dan membuat pintu penghubung ke ruang kerja agar mereka bisa tidur terpisah. Keputusan sepihak ini membuat Ayuna merasa sedih sekaligus bingung atas perubahan sikap suaminya yang tiba-tiba menjadi tertutup dan menjauh.

Tristan melihat perempuan mencurigakan yang ia cari selama ini di kantor Darma, yaitu Shilla. Tristan menyadari bahwa wanita itu adalah orang yang sama yang ia lihat di pemakaman Bella, sehingga ia segera memerintahkan penyelidikan mendalam terhadap latar belakang perempuan yang ia ketahui namanya Arshilla.

Di perjalanan mengantar Ayuna pulang, Rafki berkelahi membela seorang wanita bernama Nina dari serangan pengendara motor ugal-ugalan. Setelah kejadian itu, mereka mengantar Nina pulang ke Panti Asuhan Kasih Abadi, yang mana adalah Panti Asuhan Ayuna sewaktu kecil, tempat Meli dan Hendar mengadopsinya.

Bagaimana kisah Ayuna selanjutnya? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.



(kha)