Sinopsis Banyak Jalan Menuju Surga Eps 6: Kobar Tak Tahan Emosi Hingga Berkelahi

JAKARTA - 'Banyak Jalan Menuju Surga' tayang dini hari ini pukul 03.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi aktor sekaligus stand up comedian Fajar Nugra, Abdur Arsyad dan Gian Luigi, juga deretan aktor berbakat Ali Zaenal, Muhammad Ibra, Yeyen Lidya, Selena Alesandra, James Purba, Makayla Rose, Ismi Melinda dan banyak lainnya.

Di puskesmas, Kobar bertemu Fendi cs mengantar Eep. Kobar emosi kemudian ingin memukul Fendi karena sudah difitnah. Tiba-tiba Soleh dan Dadang datang. Soleh, Dadang menahan Kobar agar tidak terjadi perkelahian. Dadang minta Kobar tahan emosi karena nanti urusannya akan makin rumit. Kobar tidak bergeming, terus mau menghajar. Ketika Kobar hampir memukul Fendi, tiba-tiba terdengar suara lembut Anisa memanggil Kobar untuk berhenti. Kobar dengan cepat berhenti dan memandang Anisa. Mereka pun bubar dan meninggalkan Fendi cs untuk pergi sholat.

Masalah tak berhenti di situ, saat ingin berwudhu, Soleh, Kobar, Dadang mendapatkan intimidasi dari para warga. Lagi lagi Kobar tersulut emosi dan ingin menghajar warga yang mengejeknya. Soleh, Dadang kembali menahan Kobar dan akhirnya mereka melanjutkan berwudhu untuk sholat.

Bik Encum membawa keranjang cucian Dadang ke kamarnya. Ia mau menggabungkan cucian tersebut dengan cucian miliknya. Ketika memindahkan keranjang tersebut, Bik Encum menemukan Tas Dadang berisi uang. Bik Encum tidak sempat membuka tas tersebut karena ingin membeli sayur. Bik Encum akhirnya memindahkan tas tersebut ke kolong kasurnya. Melisa dan Vania yang menyadari ada tas berisi uang di keranjang baju, langsung memeriksa keranjang nya di kamar mandi. Mereka panik melihat keranjang baju di kamar mandi sudah tidak ada tas tersebut.

Apa yang akan dilakukan Melisa dan Vania? Saksikan Layar Drama RCTI 'Banyak Jalan Menuju Surga' dini hari ini pukul 03.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri