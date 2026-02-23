Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 97: Shilla Minta Bantuan Nila dan Tristan

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Shilla kembali mendekam di sel isolasi dan merasa hidupnya hancur setelah kehilangan Hendar dan kebebasannya. Meski sempat panik dan putus asa, ia kembali menumbuhkan tekad untuk bertahan dan mencari bantuan, terutama dari Nila dan Tristan. Kondisinya memburuk akibat efek benturan di kepala hingga pingsan dan dipindahkan ke klinik, lalu dikembalikan ke sel biasa. Di tengah keputusasaan, Shilla mencoba menghubungi Nila untuk meminta bantuan hukum, namun panggilannya ditolak. Ia lalu menghubungi Tristan dan menawarkan kerja sama untuk memisahkan Ayuna dan Rafki, tetapi ditolak mentah-mentah.

Di sisi lain, Rafki menyiapkan kejutan romantis untuk Ayuna di danau dan melamarnya dengan tulus. Meski sempat ragu karena trauma masa lalu dan kondisi keluarganya, Ayuna akhirnya menerima lamaran tersebut. Mereka sepakat bertunangan secara sederhana. Rafki menunjukkan kedewasaannya dengan tetap menghormati Hendar sebagai ayah Ayuna meski mengetahui perselingkuhannya dengan Shilla. Saat kabar pertunangan diumumkan di rumah Darma, semua tampak bahagia kecuali Nila yang menyimpan dendam dan berniat menghancurkan hubungan mereka. Konflik makin memanas ketika Meli dan Hendar, yang masih dalam proses perceraian, datang dan bertengkar hebat, bahkan saling sindir dengan Nila.

Sementara itu, Tristan diam-diam mengambil sampel botol minum Dewi di panti wreda untuk tes DNA, menduga bahwa Dewi adalah ibu kandung Ayuna yang selama ini terpisah. Dewi yang mengalami demensia tiba-tiba panik saat melihat foto Darma di spanduk donatur dan menyebutnya “penjahat,” memunculkan tanda tanya besar tentang masa lalu. Di sisi lain, Shilla masih berusaha mencari celah untuk bebas dan hampir melibatkan Tristan dalam rencananya.

