Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 47: Curiga Suaminya Bukan Rafka, Ayuna Punya Rencana

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Iman Windia (Beni) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ayuna berbincang dengan Lilis di rumah. Obrolan ringan berubah serius saat Lilis mengungkap kecurigaannya bahwa pria yang kini bersama Ayuna mungkin bukan Rafka, melainkan Rafki, berdasarkan perubahan kebiasaan dan ciri fisik. Ucapan Lilis terus terngiang di kepala Ayuna. Tak lama kemudian, Ayuna bertemu Rafki dan diliputi rasa penasaran untuk mencari tahu. Ayuna sengaja menumpahkan jus ke arah paha Rafki dengan alasan tak sengaja. Padahal ia ingin cek tanda lahir di paha Rafki.

Meli dan Hendar merayakan pulihnya nama baik perusahaan mereka dengan memberikan hadiah bulan madu kedua ke Malang untuk Ayuna dan Rafka, agar hubungan pasangan muda itu semakin erat dan mereka bisa memanfaatkan kedekatan Ayuna dan Rafka. Namun, Meli terusik saat ia memergoki Hendar yang diam-diam melakukan panggilan video mencurigakan di kamar mandi. Kecurigaan Meli semakin kuat ketika ia menemukan kontak bernama "Wawan Galon" dengan foto profil perempuan di ponsel suaminya. Ini membuat kecurigaan di hati Meli, meskipun Hendar berusaha keras menyangkal dan mati-matian menutupi hubungannya dengan Shilla.

Apakah rencana Ayuna membuktikan kecurigaannya pada Rafki berhasil? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28.

