Sinopsis Amanah Wali 8: Musala Sultan Eps 7: Apoy cs Pasang Badan saat Kabar Serangan Musala Menyebar

JAKARTA - 'Amanah Wali 8: Musala Sultan' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh personil band Wali; Apoy Wali, Faank Wali, Tomi Wali, Ovie Wali, aktor muda Bhisma Mulia (Sultan), Bebby Hatami (Rani), Fachri Muhammad (James), Armando Jordy (Sunar), stand up comedian Faizal Wash (Herman), juga aktor senior Buyung Malelo (Untung), Herry Ismet (Ismet), Andi Bersama (Pak Ma'ruf) dan masih banyak lagi.

Ketika kabar serangan terhadap musholla menyebar, Apoy, Faank, Tomi, Ovie, Sultan, Rani, dan Ma’ruf bersama warga seperti bersiap berjaga di depan rumah dan jalanan kampung. Di tengah ketegangan, Ma’ruf bersikeras ikut menghadapi ancaman meski dilarang anaknya, sementara Sultan makin cemas karena tahu siapa saja yang akan datang. Persiapan dilakukan diam-diam, tapi keraguan mulai muncul. Apakah kabar serangan itu nyata atau ada yang berbohong?

Saat para pro musholla bersembunyi di sudut-sudut kampung menunggu, tidak ada satu pun musuh muncul. Kecurigaan pun mengarah ke Sultan, memicu pertengkaran kecil dan kecemburuan di antara mereka. Namun tanpa disadari, di tempat lain Sunar dan gerombolannya justru menyusun taktik rahasia, dibantu seseorang yang diam-diam mengkhianati warga. Ketegangan berubah jadi jebakan mematikan ketika mereka akhirnya menyerbu musholla secara tiba-tiba.

Perkelahian pecah, luka dan amarah tak terhindarkan, hingga Ma’ruf roboh karena syok melihat kekacauan. Setelahnya, musholla kembali sunyi. Siapa sebenarnya pengkhianat di balik serangan itu? Dan apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi konflik yang belum selesai?

Saksikan layar drama RCTI Amanah Wali 8: Musala Sultan hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.



