Sinopsis Sinetron 99 Nama Cinta Eps 3: Kebakaran, Kiblat Selamatkan Talia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |18:01 WIB
Sinopsis Sinetron <i>99 Nama Cinta</i> Eps 3: Kebakaran, Kiblat Selamatkan Talia
99 Nama Cinta
A
A
A

JAKARTA - '99 Nama Cinta' tayang hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas Indonesia yaitu Dimas Anggara, Yuriska Patricia, Isel Fricella, Andhara Early, Carlo Milk, Maura Gabrielle, Laura Abbas Jackson, Elgi Purnama, Clara Kaizer, Lilis Suganda, Rahman Yacob, dan sederet aktor dan aktris berbakat lainnya.

Bambu berpikir untuk memberi surat HIV sewaktu di Sudan. Tiba-tiba para santri datang mengabarkan bahwa dapur kebakaran. Bambu bergegas ke dapur dan bertemu Kiblat dari toilet. Bambu pun langsung memberitahu soal kebakaran. Kiblat yang tahu kalau di dapur ada Talia berusaha menyelamatkannya.

Di kantor, Adam mencari Talia. Ia bertanya ke Titi, namun Titi juga tidak tahu keberadaan Talia. Titi pun mencari tahu ke Fandi. Fandi yang tahu keberadaan Talia mencoba menyusul ke pesantren.

Beruntung, Talia sudah siuman dari uks, dan kembali berjalan menuju tempat kebakaran untuk mencari HP nya. Kiblat memberikan HP tersebut.

Saat Fandi datang di pesantren menjemput Talia, terjadi kesalahpahaman antara Fandi dan Kiblat. Fandi mengira kebakaran tersebut karena ulah Kiblat.

Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan layar drama RCTI 99 Nama Cinta hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

Telusuri berita celebrity lainnya
