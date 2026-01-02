Hari Tayang Baru & Spesial Bintang! New Family 100 GTV Siap Bikin Heboh dengan Keluarga Selebriti

JAKARTA - Waktu santai kumpul keluarga di rumah dijamin bakal makin seru karena game show favorit keluarga Indonesia, New Family 100, hadir dengan jadwal tayang baru.

GTV kini menayangkan family game show yang dipandu Andhika Pratama ini lebih sering, yakni setiap hari Kamis sampai Senin pukul 18.30 WIB. Ini artinya, waktu berkualitas Anda bersama orang tersayang akan ditemani tawa non-stop selama lima hari berturut-turut!

Bukan cuma jadwal baru, New Family 100 juga membawa kejutan besar dengan menghadirkan edisi Keluarga Selebriti. Episode perdana spesial Keluarga Selebriti pada Sabtu, 3 Januari 2026 saja sudah dipastikan bakal bikin heboh!

Bayangkan saja kehebohannya saat Tim Keluarga Soleh Solihun harus berhadapan langsung dengan Tim Keluarga Vega Darwanti. Pertemuan dua keluarga ini dijamin menciptakan suasana dan persaingan yang super menghibur.

Soleh Solihun yang dikenal dengan gaya komedi ceplas ceplosnya akan saling sikut dengan kehebohan khas Vega Darwanti, demi memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah! Jadi tunggu terus kedatangan keluarga selebriti lainnya yang siap bikin suasana makin pecah.