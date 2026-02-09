Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Gaspol Maraton Movie Asia di GTV Big Movies Minggu Ini!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |23:03 WIB
Gaspol Maraton Movie Asia di GTV Big Movies Minggu Ini!
Big Movies GTV
JAKARTA - Baku hantam tangan kosong, tendangan terbang, dan sabetan pedang yang bikin berdebar! GTV Big Movies menghadirkan Minggu Penuh Aksi Jagoan Asia!

Dari arena pertarungan bawah tanah di Bangkok hingga duel sihir hitam yang mematikan, semua tersaji lengkap buat kamu penyuka movie penuh adrenalin. GTV Jagonya Film, Bukan Bioskop-Bioskopan. Siapkan mental untuk aksi para jagoan ini:

THE MYSTICAL TREASURE
Misi perburuan harta karun bajak laut legendaris menyeret para pemburu ke dalam petualangan lintas waktu yang penuh aksi!

MASTER SO DRAGON SUBDUING PALMS 2
Aksi sang Pengemis Sakti dengan jurus legendaris 18 Tapak Naga untuk menumpas konspirasi jahat yang mengancam kerajaan!

BANGKOK KNOCK OUT 
Sebuah tim stuntman film laga tiba-tiba terbangun di arena mematikan. Mereka dipaksa bertarung real demi bertahan hidup melawan para pembunuh bayaran sadis. 

NECROMANCER 2020 
Seorang mantan polisi yang kehilangan segalanya harus terjun ke dunia gelap sihir "Necromancer" untuk membalas kematian ayahnya. Pertempuran magis bercampur aksi tembak-menembak yang kelam dan mencekam.

SWORD DYNASTY: MESSY INN
Sebuah penginapan sederhana berubah menjadi medan tempur berdarah saat para ahli pedang berkumpul demi ambisi dan kekuasaan.

