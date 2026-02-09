Gaspol Maraton Movie Asia di GTV Big Movies Minggu Ini!

JAKARTA - Baku hantam tangan kosong, tendangan terbang, dan sabetan pedang yang bikin berdebar! GTV Big Movies menghadirkan Minggu Penuh Aksi Jagoan Asia!

Dari arena pertarungan bawah tanah di Bangkok hingga duel sihir hitam yang mematikan, semua tersaji lengkap buat kamu penyuka movie penuh adrenalin. GTV Jagonya Film, Bukan Bioskop-Bioskopan. Siapkan mental untuk aksi para jagoan ini:

THE MYSTICAL TREASURE

Misi perburuan harta karun bajak laut legendaris menyeret para pemburu ke dalam petualangan lintas waktu yang penuh aksi!

MASTER SO DRAGON SUBDUING PALMS 2

Aksi sang Pengemis Sakti dengan jurus legendaris 18 Tapak Naga untuk menumpas konspirasi jahat yang mengancam kerajaan!

BANGKOK KNOCK OUT

Sebuah tim stuntman film laga tiba-tiba terbangun di arena mematikan. Mereka dipaksa bertarung real demi bertahan hidup melawan para pembunuh bayaran sadis.

NECROMANCER 2020

Seorang mantan polisi yang kehilangan segalanya harus terjun ke dunia gelap sihir "Necromancer" untuk membalas kematian ayahnya. Pertempuran magis bercampur aksi tembak-menembak yang kelam dan mencekam.

SWORD DYNASTY: MESSY INN

Sebuah penginapan sederhana berubah menjadi medan tempur berdarah saat para ahli pedang berkumpul demi ambisi dan kekuasaan.