HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cari Apa? MNC Group Hadirkan Ragam Hiburan dan Informasi untuk Keluarga Indonesia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |23:00 WIB
Cari Apa? MNC Group Hadirkan Ragam Hiburan dan Informasi untuk Keluarga Indonesia
MNC Group
A
A
A

JAKARTA - Kadang yang dicari pemirsa itu sederhana. Hiburan yang menemani dan bikin betah. Menjawab kebutuhan tersebut, MNC Group menghadirkan beragam pilihan program unggulan lintas genre melalui RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews.

Melalui berbagai program unggulan lintas genre, MNC Group menghadirkan hiburan dan informasi yang siap menemani aktivitas keluarga Indonesia setiap hari.

Untuk pencinta drama, RCTI menghadirkan cerita baru melalui Amanah Wali 8. Series ini menyuguhkan kisah emosional yang dekat dengan kehidupan dan sarat nilai, tayang mulai 16 Januari setiap hari pukul 17.00 WIB di RCTI channel 28.

Bagi penggemar musik dangdut, MNCTV konsisten menjadi Rumahnya Dangdut Indonesia. Melalui DMD Panggung Rezeki, MNCTV menghadirkan panggung bagi mimpi dan harapan, tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 20.00 WIB di MNCTV channel 29.

Sementara itu, hiburan game show keluarga hadir melalui New Family 100 di GTV. Program favorit ini mengajak seluruh anggota keluarga untuk bermain, tertawa, dan berbagi kebahagiaan bersama, tayang setiap hari pukul 18.30 WIB di GTV channel 30.

RCTI GTV MNCTV MNC Group
