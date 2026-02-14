Advertisement
RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews Siap Jadi Teman Puasa Sepanjang Ramadan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |11:30 WIB
RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews Siap Jadi Teman Puasa Sepanjang Ramadan
RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews Siap Jadi Teman Puasa Sepanjang Ramadan. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Ramadan menjadi momen kebersamaan yang istimewa bagi keluarga Indonesia. Menyambut Bulan Suci, RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews siap menjadi ‘Teman Puasa Sepanjang Ramadan’.

Ada rangkaian program yang memadukan tayangan religi, hiburan, dan kebersamaan keluarga. Empat kanal ini akan memastikan puasa terasa lebih menyenangkan.

Menjelang waktu berbuka puasa, pemirsa dapat menikmati series religi Amanah Wali 8 yang akan tayang di RCTI, setiap hari, pukul 17.00 WIB.

Series religi yang dibintangi oleh para personel Wali Band ini menyuguhkan kisah penuh makna yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Memasuki malam hari, penonton bisa menyaksikan program musik dangdut DMD Panggung Rezeki yang tayang di MNCTV, setiap Sabtu hingga Kamis, pukul 20.00 WIB. 

